Tunisie: Iran - Entretien téléphonique entre Nafti et Araghchi

6 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Étranger, a reçu, aujourd'hui 06 novembre 2026, un appel téléphonique de M. Abbas Araghchi, Ministre des Affaires Étrangères iranien, au cours duquel les deux Ministres ont procédé à l'examen des développements de la situation dans la région.

Ils ont souligné l'importance de recourir au dialogue et aux négociations afin de parvenir à une solution mettant fin à la crise existante et garantissant la sécurité et la stabilité des Pays arabes et islamiques dans la région, à la lumière des efforts diplomatiques déployés dans cette direction.

En outre, cette communication a constitué une occasion de confirmer les relations de fraternité et de coopération existantes entre les deux Pays frères et les moyens de les développer.

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