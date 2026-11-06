Tunisie: Institut Pasteur de Tunis - La chercheuse Amna Harigua primée pour ses travaux en intelligence artificielle

La chercheuse Amna Harigua, de l'Institut Pasteur de Tunis, a remporté le prix des Talents scientifiques du Pasteur Network 2026, dont l'édition portait sur l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué ce vendredi 6 novembre.

La lauréate a reçu sa distinction le 4 novembre 2026 à Laval, au Canada, lors de la réunion annuelle du Pasteur Network. Ce prix récompense ses recherches sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour découvrir de nouveaux composés médicamenteux.

À l'Institut Pasteur de Tunis, un projet contre la leishmaniose

Le prix vient soutenir son projet de recherche sur la lutte contre la leishmaniose. Ce travail vise à identifier des composés prometteurs et à étudier leur potentiel thérapeutique.

Lire aussi Météo en Tunisie : passages nuageux sur la plupart des régions ce vendredi soirSelon le ministère de la Santé, cette consécration valorise les compétences tunisiennes au sein des établissements publics. Elle illustre aussi le rôle actif de ces chercheurs dans la recherche, l'innovation et la réforme du système de santé.