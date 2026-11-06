Tunisie: Wajdi Hedhili - 16 813 véhicules publics inspecté et licenciement d'un agent pour sabotage du dispositif de pointage biométrique

L'Instance de contrôle général des domaines de l'État et des affaires foncières a procédé à l'inspection de 16 813 véhicules administratifs au cours des sept premiers mois de l'année en cours.

En effet, cette campagne de vérification s'est soldée par l'établissement de 546 procès-verbaux assortis de sanctions financières. C'est le bilan officiel communiqué ce vendredi 6 novembre 2026 par le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières.

Lors d'une séance d'audition parlementaire conjointe organisée au palais du Bardo, Wajdi Hedhili a précisé que la généralisation du système de géolocalisation par satellite a directement contribué à la baisse des infractions routières et à une compression substantielle de la consommation de carburant de la flotte étatique. Sur un autre plan lié à la discipline interne, le ministre a fait savoir qu'un agent de la fonction publique avait fait l'objet d'une mesure administrative d'éviction définitive après avoir créé un sabotage, l'intéressé ayant délibérément versé de l'eau sur le dispositif de pointage biométrique afin de paralyser son fonctionnement.

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Le ministre a par ailleurs révélé une augmentation anormale des congés de maladie immédiatement après la mise en oeuvre de ce dispositif technique de contrôle de présence, critiquant fermement la posture de certains fonctionnaires et insistant sur l'urgence d'élaborer de nouveaux textes législatifs pour mieux encadrer l'octroi et le suivi des arrêts de travail thérapeutiques.

Ce protocole du contrôle de l'absentéisme met en relief l'importance de rationaliser les coûts de fonctionnement de l'administration publique tunisienne, dans un contexte macroéconomique exigeant une réduction stricte des dépenses de l'État. Des dispositifs à même de renforcer l'assainissement de la fonction publique ainsi que la gestion budgétaire. Devant la commission de la législation générale, ces révélations techniques ont servi de socle pour défendre le déploiement d'une stratégie de gouvernance plus rigoureuse, visant à restaurer la valeur du travail au sein des structures publiques et à optimiser la transparence administrative.