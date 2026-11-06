Tunisie: Samir Abdelhafidh examine l'avancement des projets financiers avec le nouveau directeur de la BERD

Samir Abdelhafidh, ministre de l'Économie et de la Planification, s'est entretenu ce vendredi 6 novembre 2026 avec le nouveau directeur du bureau de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement en Tunisie, George Akhalkatsi.

Cette rencontre a permis aux deux parties d'examiner l'état d'avancement de plusieurs projets d'infrastructure et de développement dont la banque contribue au financement, et de définir les contours du programme de coopération bilatérale pour la période à venir.

Le ministre tunisien a souligné à cette occasion l'importance de l'appui financier et technique fourni par l'institution financière européenne, réaffirmant la volonté des autorités de consolider ce partenariat stratégique dans le cadre des orientations économiques et des priorités sectorielles fixées par le prochain plan quinquennal de développement.

Il a insisté sur la nécessité d'intensifier la coordination opérationnelle entre l'ensemble des structures concernées afin d'assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et d'accélérer le rythme d'exécution des chantiers sur le terrain. Samir Abdelhafidh a en outre mis en relief la portée des dispositifs de la banque dédiés au renforcement du secteur privé tunisien, plaidant pour une diversification de leurs champs d'application.

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De son côté, George Akhalkatsi a réitéré l'engagement constant de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement à soutenir la transition économique de la Tunisie, exprimant la pleine disposition de ses équipes à multiplier les concertations techniques pour structurer la feuille de route des prochains financements et optimiser la synergie interinstitutionnelle dans la gestion des portefeuilles actifs.