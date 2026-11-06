Tunisie: Projets et emplois - Les Tunisiens en tête des investisseurs africains et arabes en France

L'ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, affirme que les Tunisiens occupent cette place depuis 2023, tant par le nombre de projets créés que par celui des emplois générés.

Invité de l'émission Expresso, diffusée sur Express FM, l'ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled, a indiqué que les Tunisiens figurent depuis 2023 au premier rang des investisseurs africains et arabes dans le pays. Ce classement repose sur le nombre de projets créés, notamment dans la logistique, le tourisme, la technologie et les médias, ainsi que sur le nombre d'emplois qu'ils ont procurés.

Dhia Khaled a ajouté que les Tunisiens de l'étranger donnent de leur pays un visage très positif. Il a relevé qu'il n'existe presque aucune activité économique en France où ils ne soient présents, que ce soit comme investisseurs ou comme acteurs au sein de prestigieuses institutions économiques françaises.

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Le chef de la diplomatie tunisienne en France a également insisté sur la diplomatie économique, dont il a souligné l'importance pour stimuler l'entrepreneuriat et l'investissement. Ces deux domaines figurent parmi les priorités de l'ambassade de Tunisie à Paris. Il a précisé que cette action passe par l'organisation de plusieurs manifestations et la participation à d'autres, ainsi que par l'accompagnement des investisseurs, afin de consolider l'image de la Tunisie comme plateforme régionale solide et fiable.

L'intelligence artificielle est devenue, a-t-il indiqué, un domaine important de la coopération entre la Tunisie et la France sur le plan économique. Dhia Khaled a expliqué en avoir discuté avec le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, pour étudier les moyens d'employer cette technologie dans le secteur de la santé, afin de rapprocher les services des citoyens. Cette discussion a eu lieu en marge de sa participation, hier et avant-hier, à un forum sur l'intelligence artificielle à Marseille.