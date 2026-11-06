Lors de l'ouverture des consultations nationales le 6 novembre 2026, la Tunisie a officialisé son engagement dans l'initiative Africa Green Industrialization Hub, développée en partenariat entre l'ONUDI et l'ANME.

À cette occasion, le Secrétaire d'État à la Transition énergétique, Wael Chouchane, a réaffirmé que la décarbonation industrielle constitue un choix stratégique majeur. Selon lui, cette démarche est essentielle pour consolider la souveraineté économique, moderniser le tissu productif et renforcer la compétitivité du pays sur les marchés internationaux.

Le secrétaire d'État a mis en avant les atouts dont dispose la Tunisie pour réussir cette mutation, notamment son capital humain qualifié, son expertise technique et l'intégration de nombreuses entreprises locales dans les chaînes de valeur mondiales. L'objectif pour l'Afrique est de dépasser son rôle traditionnel d'exécutant dans la production globale afin de développer une industrie locale à forte valeur ajoutée.

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L'initiative repose sur quatre piliers d'action prioritaires : l'élaboration de politiques publiques et de feuilles de route sectorielles pour guider la transformation, le renforcement des compétences adaptées à l'économie verte, le soutien à l'adoption de technologies modernes et la concrétisation de projets bas-carbone, ainsi que la mobilisation des mécanismes financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.

La séance s'est tenue en présence de l'ambassadeur d'Italie Alessandro Prunas, des responsables de l'ONUDI et de l'ANME, ainsi que d'experts du secteur. Wael Chouchane a particulièrement souligné l'importance stratégique du partenariat tuniso-italien pour attirer les technologies de pointe, transférer les expertises et lever les financements nécessaires à la transition vers une industrie à faible intensité carbone.