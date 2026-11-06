Afrique du Nord: Journées cinématographiques de Carthage - Le cinéma égyptien à l'honneur

Un siècle de cinéma, des générations de cinéphiles et une histoire qui continue de rayonner : l'Égypte sera au coeur de cette édition anniversaire des JCC, qui célèbrent six décennies de cinéma engagé et de rencontres culturelles.

Les Journées cinématographiques de Carthage (JCC) placent le cinéma égyptien au coeur de leur 37e édition, en accueillant l'Égypte comme invitée d'honneur. Prévue du 12 au 19 décembre prochain à la Cité de la culture de Tunis, cette édition revêt une dimension particulière puisqu'elle coïncide avec le 60e anniversaire du festival, rendez-vous historique du cinéma arabe et africain.

Ce choix rend hommage à une cinématographie qui a profondément marqué l'histoire du septième art dans le monde arabe. Forte de plus d'un siècle de création, l'Égypte a construit une tradition cinématographique singulière, nourrie de grandes oeuvres, de figures emblématiques et de récits qui ont traversé les générations et les frontières. En évoquant les « écrans des débuts et des récits inspirants », le comité d'organisation inscrit cet hommage dans une mémoire partagée, celle d'un cinéma qui a accompagné l'évolution des sociétés et contribué à façonner un imaginaire collectif arabe.

Au-delà de la reconnaissance d'un patrimoine, cette invitation met en lumière les liens historiques et artistiques entre les cinémas de la région. Elle rappelle également la place particulière qu'occupe le cinéma égyptien dans la construction d'une culture cinématographique commune, dont les JCC ont toujours défendu la diversité et le rayonnement.

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Sur le plan de la programmation, les compétitions officielles couvriront plusieurs registres de création : les longs métrages de fiction, les longs métrages documentaires et les courts métrages. La section « Carthage cinéma prometteur » viendra compléter ce panorama, en accordant une place aux nouvelles expressions et aux talents émergents.

Les festivaliers retrouveront également la section «Cinéma du monde», ainsi que le concours international « +Visions », consacré aux premiers ou deuxièmes longs métrages de fiction et documentaires de leurs réalisateurs. Une ouverture qui témoigne de la volonté du festival de faire dialoguer les cinématographies, les générations et les nouvelles écritures.

À l'heure de célébrer six décennies d'existence, les JCC renouent ainsi avec leur vocation première : faire du cinéma un espace de mémoire, de découverte et de rencontre entre les cultures.