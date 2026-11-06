Tunisie: Exposition - La Mémoire et la Mer...

Demain aura lieu le lancement du volet tunisien de l'acte II du projet biennal de récit visuel collectif élaboré par les associations de photographes amateurs I Colori de la Vita, de Trapani, en Sicile, et Didon et Enée, à Tunis. L'acte I s'était déroulé en juin 2025 sur le thème de « Mer de Sicile et de Tunisie, d'une côte à l'autre », une exposition itinérante qui s'est tenue d'abord à Tunis puis à Trapani.

La présente session a été lancée en septembre dernier dans la partie ancienne de la fameuse localité de Gibellina, véritable musée en plein air, élue cette année capitale italienne de l'Art contemporain. Elle y a connu un succès remarquable. Samedi 7 novembre, ce sera au tour du public tunisien de découvrir ce récit nouveau sous la thématique de « Terres de Sicile et de Tunisie, mémoire partagée », à la Maison des Arts du Belvédère à partir de 17h00. Les 16 photographes tunisiens et italiens qui participent à cette exposition « composent un récit croisé sur l'évolution des communautés rurales, des traditions et des paysages méditerranéens ».

Le public est invité à participer à « un voyage visuel qui raconte des liens anciens et contemporains, mettant en lumière les affinités culturelles, les paysages de la mémoire et le dialogue renouvelé entre les deux rives de la Méditerranée ». Ainsi, « chaque image devient une fenêtre sur le monde, une occasion de réfléchir à ce qui nous relie aux lieux et aux personnes, et à la manière dont la mémoire contribue à construire notre identité ».

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L'innovation par rapport à l'édition précédente de ce projet est l'introduction d'un nouveau concept qui consiste « à faire dialoguer la mémoire, le présent et l'avenir de deux pays profondément liés entre eux et unis par une forte matrice rurale et une remarquable résilience dans la préservation et la valorisation de leurs racines ». Aussi, les organisateurs ont-ils enrichi l'exposition par une rétrospective photographique du début du XXe siècle qui illustre l'évolution sociale et environnementale de ces territoires.

C'est ainsi que « le Musée de la photographie Fundarò de Trapani et le collectionneur Saber Bahri de Tunis présentent ensemble une sélection d'images du début du XXe siècle... Une sélection de plaques et de cartes postales d'époque qui restitue paysages, usages et coutumes, invitant le public à s'immerger dans la vie de ces lieux à cette époque-là ».