Tunisie: Boxe - Imane Khelif fera ses débuts professionnels à Paris le 15 décembre

La boxeuse algérienne Imane Khelif, sacrée championne olympique aux Jeux de Paris 2024, fera ses débuts en boxe professionnelle le 15 décembre prochain à Paris. Pour son premier combat pro, elle affrontera la Néerlandaise Clarida Sarabia à la Maison de la Mutualité, marquant son retour sur le ring après plus de deux ans d'absence.

Imane Khelif face à Clarida Sarabia chez les super-welters

L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse tenue ce vendredi 6 novembre 2026 dans la capitale française. À 27 ans, la pugiliste algérienne disputera ce premier combat professionnel dans la catégorie des super-welters (moins de 69,8 kg), un cran au-dessus de la catégorie dans laquelle elle avait brillé chez les amateurs.

Le choix de Paris n'a rien d'anodin : c'est dans cette même ville qu'Imane Khelif avait décroché l'or olympique en août 2024, au terme d'un tournoi suivi par le monde entier.

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Un retour longtemps retardé par une blessure

Éloignée des rings depuis son titre olympique, la championne avait dû repousser ses débuts dans le circuit professionnel. Initialement prévus en avril, ils ont été reportés en raison d'une blessure contractée à l'entraînement.

Cela fait plus de deux ans que je n'ai pas combattu et la compétition m'a énormément manqué. Je vis pour la boxe et j'ai hâte de remonter sur le ring, pour moi comme pour mon public », a confié l'Algérienne. Elle a reconnu que la période qui a suivi les Jeux olympiques n'avait pas été simple, tout en réaffirmant sa détermination à réussir ce nouveau virage de sa carrière.

De l'or olympique à la boxe professionnelle

Couronnée en welters (-66 kg) lors des Jeux olympiques de Paris, Imane Khelif amorce désormais son parcours professionnel dans une catégorie supérieure. Ce passage chez les pros lui ouvre un nouveau cadre de compétition, en dehors des circuits amateurs.

Pour rappel, la boxeuse n'avait pas pu prendre part au tournoi d'Eindhoven, aux Pays-Bas, en juin 2025, à la suite de l'instauration par la fédération World Boxing d'un test chromosomique obligatoire pour les participantes.

Le rendez-vous du 15 décembre à la Maison de la Mutualité sera donc scruté de près : il marquera le véritable point de départ de la carrière professionnelle d'Imane Khelif, figure majeure du sport algérien.