Tunisie: Mise à jour du championnat - Trois matches à la même heure - Le non-sens se poursuit !

Entre l'obstination de la Ligue et l'indifférence de la Télévision tunisienne, le classico ESS-CSS et les deux matches du CA et de l'EST se tiennent en même temps.

Décidément, les membres de la Ligue nationale qui désignent les matches sont obstinés. Tout le monde leur a fait la remarque pour les matches de jeudi dernier quand on a fait jouer le classico CSS-EST en même temps que CA-CAB. Et avec une télévision tunisienne, principal diffuseur des matches de la Ligue 1 qui n'a pas bronché, les supporteurs et les consultants surtout ont dû sacrifier un match pour pouvoir suivre l'autre.

Du coup, ces consultants, les médias, n'ont pu avoir un regard exhaustif sur ces matches et sur les prétendants. On l'a vu déjà sur les différents plateaux télé et radio où les consultants avaient choisi de parler de deux clubs seulement. Malheureusement, on récidive pour la dernière tranche des matches de rattrapage prévus ce samedi. Un EST-USM, un classico ESS-CSS et un PSSE-CA programmés tous à 14h30 !

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un non-sens que personne ne peut comprendre si ce n'est de l'obstination et de l'insouciance. Ce qui est bizarre, c'est que la Télévision tunisienne ne bronche pas pour changer les horaires et décaler au moins un match en fin d'après-midi pour permettre plus d'audimat et pour que les spectateurs regardent plus d'un match. Et même pour le programme « Dimanche sports », le débat entre les consultants sera peu riche parce qu'on ne peut pas regarder les trois matches en même temps, et si on le fait, c'est une perte de temps et de concentration.

Ce qui se passe dans la programmation des matches de la Ligue 1 cette saison est quelque chose de bizarre et qui passe inaperçu. Du pur amateurisme et une position passive du service sports de la télévision nationale qui devrait exiger le décalage d'un ou de deux matches à des horaires différents comme ce fut le cas lors des dernières années. Ça risque de durer encore ce casse-tête à moins que l'on ait un peu de réactivité pour corriger les choses.