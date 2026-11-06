Tunisie: Mise à jour du championnat - Trois matches à la même heure - Le non-sens se poursuit !

6 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Rafik EL HERGUEM

Entre l'obstination de la Ligue et l'indifférence de la Télévision tunisienne, le classico ESS-CSS et les deux matches du CA et de l'EST se tiennent en même temps.

Décidément, les membres de la Ligue nationale qui désignent les matches sont obstinés. Tout le monde leur a fait la remarque pour les matches de jeudi dernier quand on a fait jouer le classico CSS-EST en même temps que CA-CAB. Et avec une télévision tunisienne, principal diffuseur des matches de la Ligue 1 qui n'a pas bronché, les supporteurs et les consultants surtout ont dû sacrifier un match pour pouvoir suivre l'autre.

Du coup, ces consultants, les médias, n'ont pu avoir un regard exhaustif sur ces matches et sur les prétendants. On l'a vu déjà sur les différents plateaux télé et radio où les consultants avaient choisi de parler de deux clubs seulement. Malheureusement, on récidive pour la dernière tranche des matches de rattrapage prévus ce samedi. Un EST-USM, un classico ESS-CSS et un PSSE-CA programmés tous à 14h30 !

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un non-sens que personne ne peut comprendre si ce n'est de l'obstination et de l'insouciance. Ce qui est bizarre, c'est que la Télévision tunisienne ne bronche pas pour changer les horaires et décaler au moins un match en fin d'après-midi pour permettre plus d'audimat et pour que les spectateurs regardent plus d'un match. Et même pour le programme « Dimanche sports », le débat entre les consultants sera peu riche parce qu'on ne peut pas regarder les trois matches en même temps, et si on le fait, c'est une perte de temps et de concentration.

Ce qui se passe dans la programmation des matches de la Ligue 1 cette saison est quelque chose de bizarre et qui passe inaperçu. Du pur amateurisme et une position passive du service sports de la télévision nationale qui devrait exiger le décalage d'un ou de deux matches à des horaires différents comme ce fut le cas lors des dernières années. Ça risque de durer encore ce casse-tête à moins que l'on ait un peu de réactivité pour corriger les choses.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.