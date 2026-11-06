Tunisie: L'EST prépare le choc contre l'USM - Hamza Rafia avec le groupe

Bénéficiant d'une journée de repos supplémentaire, Hamza Rafia a repris les entraînements collectifs et se trouve fin prêt pour le match de demain.

La préparation se poursuit au Parc B en prévision de l'explication de demain contre l'USM. Hormis Marouane Sahraoui et Mohamed Ben Ali convalescents, le reste du groupe est à la disposition de Pablo Franco. En ce sens, Hamza Rafia, qui a bénéficié d'une journée de repos supplémentaire, a repris le chemin des entraînements. Cela dit, Hamza Rafia, dont la prestation lors des derniers matchs est en deçà des attentes, tente de retrouver ses prouesses d'antan.

Et à vrai dire, après six matches en championnat et quatre rencontres en Ligue des champions, il est temps qu'il redevienne un acteur majeur dans le dispositif offensif des "Sang et Or". L'ancien sociétaire de Lecce a clôturé la saison dernière comme dynamo de l'entrejeu, ce qui lui a valu de porter le brassard de capitaine dans certains matchs. Une stature qu'il ne parvient toujours pas à retrouver, malgré son sérieux aux entraînements, sa bonne volonté et son application lors des matchs. Un passage à vide auquel le joueur est appelé à mettre fin au plus vite.

Ben Ali prêt pour la phase de groupes

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Se contentant de s'entraîner en solitaire en faisant des tours de piste, Mohamed Ben Ali devra achever sous peu son programme de remise en forme. Par ailleurs, la mini-trêve du championnat lui sera bénéfique. Il en profitera pour réintégrer le groupe. Il sera, d'ailleurs, fin prêt pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Pour rappel, Ben Ali a été victime d'une élongation qui a nécessité un mois de repos.

Un résultat positif avant la mini-trêve

Après s'être contentés de tenir en échec les Sfaxiens la semaine dernière, les "Sang et Or" aspirent à retrouver demain le chemin de la victoire d'autant qu'il s'agit d'un duel direct. Pour rappel, l'USM, qui occupe la quatrième place du classement, accuse seulement un point de retard par rapport à l'EST.

Quant à Pablo Franco, il ambitionne de fêter une première victoire du championnat avec le public "sang et or", chose qu'il n'a pas pu faire lors de son premier match officiel remporté face à l'Olympique de Béja à cause du huis clos.

Cela dit, un résultat positif, de surcroît une victoire, c'est bon à prendre avant la mini-trêve du championnat après laquelle les Espérantistes entreront dans le vif du sujet en Champions League en disputant la phase de groupes. Ils profiteront de l'arrêt de la compétition pour bien s'y préparer.