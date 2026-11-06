Tunisie: Élections municipales - Réunion conjointe entre l'ISIE et le ministère de l'Intérieur pour le découpage des circonscriptions

Une séance de travail conjointe s'est tenue ce vendredi 6 novembre 2026 au siège de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), réunissant des représentants de l'instance et du ministère de l'Intérieur.

Cette réunion a été consacrée à l'examen de la délimitation des frontières territoriales des circonscriptions électorales municipales, à la lumière des dispositions du décret numéro 4 de l'année 2026, daté du 30 septembre 2026 et relatif aux conseils municipaux.

La rencontre, qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs des prochaines élections municipales, a abordé les problématiques liées à la conformité des limites municipales actuelles avec les frontières des secteurs qui les composent, telles qu'elles ont été établies dans le projet de délimitation territoriale des Secteurs de l'année 2023.

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Selon un communiqué de l'ISIE, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur les mécanismes et les procédures susceptibles de résoudre ces difficultés, afin de garantir le respect des exigences légales et réglementaires tout en tenant compte des spécificités territoriales et sociales des communes concernées. Les deux structures ont souligné, en clôture de la réunion, l'importance de poursuivre la coordination et la concertation. Et ce, afin d'adopter la démarche la plus appropriée pour fixer les limites territoriales des circonscriptions électorales municipales dans les délais impartis, et de parachever les préparatifs nécessaires au succès de la prochaine échéance électorale.

Il est à rappeler que Mahmoud El Ouaer, membre du conseil de l'ISIE, avait affirmé que l'instance est prête à organiser les élections municipales et a même proposé de les tenir au cours du printemps prochain, dans l'attente de la publication du décret du président de la République convoquant les électeurs. Cette déclaration avait été faite lors d'une séance conjointe tenue par la commission du règlement intérieur, des lois électorales, des lois parlementaires et de la fonction électorale de l'Assemblée des représentants du peuple, et la commission du règlement intérieur, de l'immunité et des affaires juridiques du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du projet de budget de l'instance électorale pour l'année 2027.