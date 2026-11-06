Tunisie: Sofiene Hemissi annonce 72 000 transactions numériques locales et l'avancement du système douanier à 40%

Les maisons de services numériques au sein des municipalités ont attiré environ 48 000 citoyens à la date de la fin du mois d'octobre 2026, permettant ainsi l'exécution de près de 72 000 transactions administratives.

C'est le bilan officiel communiqué ce vendredi par le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi, dans le cadre des efforts visant à rapprocher les prestations publiques des usagers et à dynamiser le processus de transition numérique.

Lors de sa présence dans une séance conjointe tenue au palais du Bardo entre la commission de l'organisation de l'administration, du développement, de la numérisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption de l'Assemblée des représentants du peuple, et la commission des plans de développement et des grands projets du Conseil national des régions et des districts, réunies pour examiner le projet de budget du département pour l'année prochaine, le ministre a expliqué que le réseau des maisons de services numériques compte actuellement 34 structures réparties sur 21 gouvernorats. « Ces guichets uniques dématérialisés assurent la délivrance de 26 prestations administratives fournies par sept établissements publics, tout en intégrant des mécanismes de paiement électronique », a-t-il précisé.

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Concernant l'état d'avancement des grands chantiers numériques structurels de l'État, le responsable a indiqué, par exemple, que le taux d'exécution du nouveau système d'information de la Direction générale des douanes a atteint 40 %, réaffirmant la poursuite des efforts pour parachever les projets de modernisation des services publics.

Ces réformes englobent la finalisation du système d'information sanitaire, le déploiement de la carte numérique des terres agricoles, la modernisation du système d'information du ministère de la Justice, ainsi que la mise à niveau de la plateforme « Insaf » dédiée à la gestion des ressources humaines au sein de la fonction publique.

Sofiene Hemissi a également souligné l'orientation de son département vers la généralisation des services de la légation consulaire numérique et le développement des mécanismes de paiement en ligne au profit de la communauté tunisienne établie à l'étranger. Et ce, afin de faciliter leur accès aux documents officiels à distance et de compresser les délais de traitement des dossiers.