Tunisie: Sofiene Hemissi annonce la numérisation de plusieurs services administratifs avant fin 2026

De l'obtention du certificat de résidence au renouvellement du permis de conduire et en passant par les demandes d'extraction et de renouvellement de la carte d'identité nationale et du passeport, plusieurs services administratifs à distance sont prévus avant la fin de l'année 2026.

C'est ce qu'a annoncé ce vendredi 6 novembre 2026 le ministre des Technologies de la communication, Sofiene Hemissi. Le ministre a précisé que ce programme intégrera également le paiement en ligne des taxes municipales dans plusieurs communes ainsi que la télé-déclaration fiscale pour les personnes physiques.

Présentant le projet de budget de la mission du ministère pour l'exercice 2027 lors d'une séance d'audition conjointe devant la commission de l'organisation de l'administration, du développement, de la numérisation, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption de l'Assemblée des représentants du peuple, et la commission des plans de développement et des grands projets du Conseil national des régions et des districts, le ministre a expliqué que ces prestations s'inscrivent dans le cadre de la poursuite du programme national de transformation numérique et de développement de l'administration électronique.

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Il a fait savoir que l'application mobile El Khadamat a été officiellement lancée à la fin du mois d'août 2026, offrant un accès sécurisé et unifié à plus de 40 services administratifs. Et ce, précise-t-il, grâce à l'identité numérique. Il a ajouté qu'une nouvelle mise à jour sera déployée au début de l'année 2027 pour inclure un bouquet additionnel de prestations parmi les plus sollicitées par les citoyens.

Sofiene Hemissi a, dans ce sens, rappelé que le mois d'avril 2026 a été marqué par la mise en exploitation d'une première tranche de services en ligne, parallèlement au démarrage du premier lot du système d'information scolaire ciblant plus de deux millions d'élèves.

Concernant les prestations destinées à la communauté tunisienne établie à l'étranger, le service de dépôt à distance des demandes de renouvellement de passeport a été opérationnalisé au cours du mois de juin 2026, de pair avec le lancement de la première phase de numérisation des procédures de déclaration d'investissement. De surcroît, le processus de dématérialisation des transactions du Registre national des entreprises a été finalisé au cours du mois de juillet 2026, consacrant la suppression définitive des dossiers au format papier.

Enfin, le mois d'août a enregistré le déploiement du service de déclaration à distance et du guichet virtuel dédié à la patente en ligne, des chantiers techniques conçus pour simplifier les formalités de constitution des sociétés et fluidifier la création de projets. Selon le responsable l'ensemble de ces réalisations participe aux efforts de son département pour élargir le périmètre de numérisation des démarches administratives et financières, compresser les déplacements physiques et par ricochet, rehausser la qualité des prestations fournies aux usagers et aux acteurs économiques.