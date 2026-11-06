Tunisie: Cryptomonnaies - Le pays lanterne rouge en Afrique du Nord dans le rapport Chainalysis 2026

6 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

La Tunisie occupe la dernière place parmi les pays d'Afrique du Nord avec environ 3 milliards de dollars de flux financiers en cryptomonnaies enregistrés entre juillet 2025 et juin 2026, selon le rapport annuel de la plateforme d'analyse Chainalysis.

Ce montant place l'économie numérique tunisienne loin derrière ses voisins maghrébins et moyen-orientaux dans une région Moyen-Orient et Afrique du Nord dont les transactions globales s'élèvent à 443,3 milliards de dollars sur la même période.

L'Égypte prend la tête du classement nord-africain avec 18,8 milliards de dollars de transactions reçues, suivie par le Maroc avec 14,6 milliards de dollars et l'Algérie avec 8,1 milliards de dollars. À l'échelle régionale globale, le marché reste largement dominé par la Turquie et ses 144,5 milliards de dollars de flux, ainsi que par les Émirats arabes unis qui comptabilisent 104,8 milliards de dollars.

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Ce faible volume transactionnel tunisien reflète un cadre réglementaire particulièrement restrictif. Le Code des changes et le strict contrôle de la BCT interdisent formellement le commerce d'actifs virtuels et limitent les mouvements de devises étrangères. Malgré ce virement légal, les 3 milliards de dollars recensés démontrent l'existence d'une activité informelle constante via le marché de gré à gré (peer-to-peer), où les usagers contournent le cadre réglementaire pour protéger leur épargne, transférer des fonds ou accéder à des plateformes internationales.

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