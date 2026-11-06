Sénégal: Le gouvernement envisage de doter l'ISRA d'une 'enveloppe exceptionnelle' de 10 milliards de francs CFA

Dakar — Le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Lo, a pris plusieurs mesures concernant l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), dont la conduite d'un audit de cet établissement parapublic et son "assainissement financier" avec une "enveloppe exceptionnelle" de 10 milliards de francs CFA.

M. Lo a pris ces mesures lors d'une réunion interministérielle consacrée, vendredi, à Dakar, à la situation institutionnelle, financière, foncière et opérationnelle de l'ISRA.

Un audit foncier complet de l'Institut sénégalais de recherches agricoles est prévu, selon le Premier ministre.

D'après lui, une "enveloppe exceptionnelle" de 10 milliards de francs CFA destinée à son "assainissement financier" sera allouée à l'institut de recherche.

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Elle servira à l'apurement de sa dette fiscale et au "renforcement de sa crédibilité financière".

Ce montant va "faciliter le règlement de ses dettes sociales et énergétiques et la prise en charge de ses besoins prioritaires".

"Cette réunion marque une volonté de passer du traitement des difficultés immédiates de l'ISRA à une réforme structurelle du système national de recherche", explique une note reçue de la Primature à la suite de la rencontre interministérielle.

"Le Premier ministre a insisté sur la nécessité de traduire rapidement les orientations retenues en actions concrètes et assorties [...] d'échéances et d'un mécanisme de suivi", lit-on dans le même document.

Il explique que "l'ambition [du gouvernement] est de restaurer les capacités scientifiques et opérationnelles de l'ISRA, de renforcer les synergies entre les institutions de recherche et les universités, de construire un système national de recherche performant, durable et territorialisé".

Arrêter "la perte de compétences" de l'ISRA

Lors de la réunion, la direction générale de l'Institut sénégalais de recherches agricoles a signalé les déficits budgétaires et l'accumulation des dettes fiscales et sociales auxquels elle est confrontée.

Elle a fait part au Premier ministre et aux autres membres du gouvernement de "la fragilisation du patrimoine foncier" de l'ISRA, qui est estimé à environ 8 000 hectares.

Le déficit de chercheurs spécialisés, notamment en sélection variétale pour certaines cultures stratégiques comme la pomme de terre, le maïs et l'oignon, l'insuffisance des moyens logistiques, et le risque de départ de compétences et de non-renouvellement des effectifs ont également été signalés.

Le représentant du ministère chargé des Finances a relevé un déficit cumulé de subventions de l'ISRA estimé à 3,4 milliards de francs CFA et une dette fiscale de 4,7 milliards.

Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Cheikhou Oumar Ba, a fait plusieurs propositions au Premier ministre.

Il lui a proposé de "stopper la perte de compétences" de l'ISRA, de rationaliser ses recrutements, de "répondre [à ses] besoins urgents en ressources humaines et en équipements".

M. Ba lui a suggéré de développer des partenariats avec le secteur privé pour financer et valoriser les infrastructures de l'ISRA, de renforcer les passerelles entre les institutions de recherche et les universités, de "favoriser le retour des chercheurs ayant quitté [l'institut de recherche] ou bénéficiant de congés sans solde".