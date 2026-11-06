Sénégal: Basket 3x3 - Le pays bat la Lituanie, championne du monde en titre et se qualifie en quart de finale

L'équipe masculine sénégalaise de basket 3x3 s'est qualifiée pour les quarts de finale des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, après avoir signé une deuxième victoire consécutive face à la Lituanie (21-12), vendredi, au Complexe Tour de l'oeuf (CTO).

Déjà vainqueurs de l'Algérie (16-13) lors de leur première sortie, vendredi matin, les Lionceaux ont confirmé leur bonne dynamique en dominant la Lituanie, championne du monde en titre de basket 3x3, lors de cette deuxième rencontre disputée à 17h15.

Frédéric Clovice Mané a été le principal artisan de ce succès avec 13 points.

Il a été soutenu par Ibrahima Ndiaye (4 points), Sacoura Diop (3 points) et Papa Mamadou Cissé (1 point).

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Réagissant à cette performance, le président de la Fédération sénégalaise de basketball, Me Babacar Ndiaye, a salué une "victoire importante", qui permet au Sénégal de terminer cette phase de groupes avec un bilan sans faute.

"On a battu le pays champion du monde en basket 3x3. C'est énorme. Ça nous permet d'avoir un bon classement pour les quarts de finale", a-t-il déclaré.

Selon lui, cette qualification constitue une performance historique pour le sport collectif sénégalais.

"Pour la première fois dans l'histoire du sport collectif sénégalais, une équipe atteint les quarts de finale", a-t-il souligné.

Me Babacar Ndiaye appelle toutefois les joueurs à rester concentrés sur la suite de la compétition, avec l'ambition de franchir un nouveau cap.

"Pourquoi pas se préparer pour atteindre les demi-finales et, après, voir le podium", a-t-il indiqué.

Les quarts de finale du tournoi masculin de basket 3x3 sont prévus dimanche 8 novembre. Les demi-finales et les finales se joueront lundi 9 novembre.