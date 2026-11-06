Sénégal: Le gouvernement annonce une levée du gel des importations de pommes de terre

6 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé une levée du gel des importations de pommes de terre, une mesure prise pour éviter une rupture des stocks de ladite denrée alimentaire sur le marché sénégalais.

"Afin d'éviter une rupture des stocks et de poursuivre un approvisionnement optimal du marché, il a été décidé de lever la mesure de gel des importations de pommes de terre depuis le 4 novembre 2026", a écrit M. Diop dans une lettre adressée aux administrations concernées, dont la direction générale des douanes et la direction du commerce intérieur.

Il affirme, dans la lettre dont une copie est parvenue à l'APS, que "les prix [de la pomme de terre locale] ont été relativement stables pendant toute la durée de la commercialisation".

"Toutefois, après un relevé de stocks effectué auprès des grossistes, le 29 octobre 2026, il a été constaté que la production locale n'est plus capable de satisfaire les besoins du marché sénégalais", a signalé le ministre de l'Industrie et du Commerce.

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D'après Serigne Guèye Diop, ce constat est à l'origine de la levée du gel des importations. Il précise que les autorisations d'importation seront accordées jusqu'au 20 décembre 2026.

Les importations de pomme de terre feront l'objet d'un quota à ne pas dépasser, a laissé entendre le ministre de l'Industrie et du Commerce, sans précision de la quantité autorisée.

Il rappelle que la présente campagne de commercialisation de la pomme de terre locale a démarré le 16 janvier 2026.

"Grâce à une bonne planification des récoltes, à une bonne mise en marché et au développement des capacités de conservation et de stockage à l'aide de chambres froide, la production locale a couvert les besoins de consommation nationale pour une durée de dix mois", a ajouté M. Diop.

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