Sénégal: Kébémer - Quatre morts après l'échouement d'une pirogue transportant des candidats à l'émigration irrégulière

6 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Une pirogue transportant des candidats présumés à l'émigration irrégulière a échoué au large du village de Tébène 2, dans le département de Kébémer (Louga, nord), faisant un premier bilan de quatre morts, a appris l'APS du maire de la commune de Thiéppe, Mouhamed Dia.

Il indique que des occupants de l'embarcation ayant survécu au drame, ont pris la fuite à travers une zone de filaos.

"Les jeunes doivent être conscients qu'ils peuvent réussir dans ce pays", a dit l'élu territorial, déplorant les tentatives de regagner l'Europe par la voie irrégulière, l'un des phénomènes migratoires les plus meurtriers au monde.

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