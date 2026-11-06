Sénégal: Le solde de la balance commerciale se dégrade de - 29,5 milliards de francs CFA en septembre

Dakar — Le solde de la balance commerciale était de -29,5 milliards de francs CFA au mois de septembre, contre +160,0 milliards au mois précédent, annonce l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD), expliquant que l'augmentation du déficit vis-à-vis du Nigeria, de la Belgique et de l'Argentine est à l'origine de cette détérioration.

"Cette détérioration du solde s'explique par l'augmentation du déficit vis-à-vis du Nigeria (-57,9 milliards, contre -12,4 milliards au mois précédent), de la Belgique (-24,4 milliards, contre -9,7 milliards) et de l'Argentine (-19,6 milliards, contre -4,7 milliards)", indique le dernier bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur de l'ANSD.

Selon le document, l'amélioration du solde vis-à-vis du Panama (+52,4 milliards, contre -3,8 milliards au mois précédent), de l'Espagne (0,0 milliards, contre -17,0 milliards) et de la Russie (-7,0 milliards, contre -25,1 milliards) a atténué l'ampleur de cette détérioration.

Le cumul du solde à la fin septembre (de janvier à septembre) était de +56,0 milliards, contre -1 127,0 milliards à la même période de 2025, signale l'ANSD.

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En septembre 2026, les exportations du Sénégal s'élevaient à 566,0 milliards, contre 711,1 milliards au mois précédent, soit une diminution de 20,4 %, indique l'Agence nationale de la statistique et de la démographie.

D'après elle, ce résultat s'explique par le recul des ventes à l'extérieur d'huiles brutes de pétrole (123,3 milliards au mois de septembre 2026, contre 206,7 milliards au mois précédent), de gaz naturel liquéfié (17,3 milliards, contre 28,4 milliards) et de phosphates (0,2 milliards, contre 6,7 milliards).

"Néanmoins, la hausse des exportations d'or non monétaire (127,5 milliards, contre 109,8 milliards), de conserves de poissons (11,0 milliards, contre 1,9 milliards) et de ciment hydraulique (12,3 milliards, contre 6,8 milliards) a limité l'ampleur de cette baisse", signale la même source.

Les importations de biens au mois de septembre 2026 s'élevaient à 595,6 milliards, contre 551,1 milliards au mois précédent, soit une progression de 8,1%.

Cette évolution découle de la hausse des achats à l'extérieur d'huiles brutes de pétrole (53,0 milliards au mois de septembre 2026, contre une quasi-absence d'importation au mois précédent), d'autres machines et appareils (48,5 milliards, contre 37,3 milliards) et d'huiles et graisses animales et végétales (12,4 milliards, contre 6,6 milliards).

La contraction des achats à l'extérieur de produits pétroliers raffinés (138,3 milliards, 170,5 milliards au mois précédent) et de métaux communs (20,6 milliards, contre 38,9 milliards) a modéré cette progression, selon le bulletin.