Afrique: JOJ Dakar 2026 - « Olympiennes africaines », un hommage aux femmes qui ont marqué l'histoire du sport

À l’occasion des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le Comité d’organisation (COJOJ), en partenariat avec le Musée olympique, a procédé, ce vendredi 6 novembre, au lancement officiel de l’exposition « Olympiennes africaines », au Musée de la Femme Henriette Bathily, à Dakar.

Une initiative qui célèbre la présence féminine africaine dans le mouvement olympique, des premières pionnières aux championnes contemporaines. En parallèle, la Place du Souvenir Africain a accueilli un public nombreux autour d’animations sportives et culturelles, dans une ambiance particulièrement festive.

Les femmes africaines ont également leur histoire olympique, faite de parcours remarquables, de défis relevés et de performances qui ont contribué à faire évoluer le sport sur le continent. C’est cette mémoire que l’exposition « Olympiennes africaines » entend mettre en lumière. Lancée officiellement ce vendredi 6 novembre au Musée de la Femme Henriette Bathily, à Dakar, elle retrace l’engagement et la participation des femmes africaines aux Jeux olympiques, des premières pionnières aux championnes contemporaines.

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À travers des archives photographiques et des parcours inspirants, l’exposition revient sur les exploits de ces sportives qui ont porté les couleurs de leurs pays sur la scène internationale. Une attention particulière est également accordée aux figures emblématiques du sport féminin sénégalais, dont les trajectoires témoignent de l’évolution de la place des femmes dans l’univers sportif.

Au-delà de la dimension historique, cette initiative constitue un hommage à ces athlètes qui, par leur détermination et leurs performances, ont contribué à écrire une partie de l’histoire olympique africaine. Elle offre également aux jeunes générations l’occasion de découvrir des modèles féminins et de mieux connaître les parcours de celles qui ont ouvert la voie.

Ouverte au public du 1er au 13 novembre 2026, l’exposition s’inscrit dans la dynamique des JOJ Dakar 2026, qui ne se limitent pas aux performances sportives, mais accordent également une place importante à la transmission, à la culture et à la valorisation du patrimoine.

La Place du Souvenir Africain, entre sport, culture et convivialité

Pendant que l’histoire des pionnières du sport féminin était célébrée au Musée de la Femme Henriette Bathily, la Place du Souvenir Africain s’est transformée en un véritable espace de rencontre et d’animation.

Sur la Corniche Ouest, le public était au rendez-vous. Enfants, jeunes, adultes et personnes âgées, de différentes nationalités, se sont retrouvés dans une atmosphère particulièrement chaleureuse. Les visiteurs ont pu profiter de plusieurs activités et jeux, notamment autour du tennis et de « The Teranga Beat », dans un cadre où se mêlaient découverte, divertissement et partage.

La diversité du public a donné à ce rendez-vous une dimension particulière. Des familles aux visiteurs venus d’horizons différents, chacun semblait trouver sa place dans cette célébration collective. Les échanges, les sourires et l’enthousiasme des participants ont contribué à créer une ambiance festive, à l’image de l’esprit de rencontre et d’ouverture porté par les JOJ.

La programmation de cette journée s’est également prolongée avec un Fashion Show mettant à l’honneur de jeunes créateurs, suivi d’un concert de l’artiste Ndakhte. Une manière de faire dialoguer sport, création artistique et expression culturelle, tout en offrant une visibilité aux talents locaux.

Dakar 2026, une célébration qui dépasse les terrains

À travers l’exposition « Olympiennes africaines » et les différentes animations organisées dans la capitale, les JOJ Dakar 2026 donnent à voir une autre dimension de l’événement. Celle d’une rencontre entre les générations, les cultures et les disciplines, où le sport devient aussi un moyen de transmission et de rapprochement.

En mettant en lumière les femmes qui ont contribué à l’histoire olympique africaine, tout en donnant une place aux jeunes créateurs et aux activités ouvertes au grand public, Dakar 2026 rappelle que l’héritage des Jeux se construit aussi en dehors des stades et des terrains de compétition.

Une célébration du sport, certes, mais également de la mémoire, de la créativité et de la diversité africaine.