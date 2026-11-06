Afrique: A la Place du Souvenir africain, une exposition retrace la longue marche des 'Olympiennes africaines'

Dakar — Des images d'icônes olympiennes africaines, parmi lesquelles des Sénégalaises, sont exposées, du 2 au 13 novembre, à la Place du Souvenir Africain, en vue de créer un espace d'inspiration pour la jeune génération.

Logée au Musée de la Femme, cette exposition qui retrace l'histoire de ces grandes figures de l'olympisme, à travers l'audiovisuel et les photographies, rend hommage à celles qui ont représenté l'Afrique aux Jeux olympiques.

Parmi ces olympiennes, l'on peut apercevoir l'image de l'athlète sénégalaise Amy Mbacké Thiam ou encore de la médaillée olympique de Tokyo 2020 en 3000m steeple , l'Ugandaise, Peruth Chemutai.

Les murs du musée portent également les clichés de l'actuelle présidente du Comité international olympique (CIO), l'ancienne nageuse zimbabwéenne, Kirsty Coventry, qui a été deux fois médaillée d'or du 200m dos à Athènes (Grèce) 2004 et Beijing (Chine) 2008, entre autres.

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L'Ethiopienne Tirunesh Dibaba, la Camerounaise Mbango Etone ou encore le Tunisienne Habiba Ghribi, font partie de ces figures marquantes de l'olympisme africain, exposées dans ce Musée.

Il est également réservé, une place unique pour les icônes sénégalaises olympiennes, comme la basketteuse Mame Maty Mbengue, l'athlète Aminata Diouf et tant d'autres grandes figures ayant marqué l'histoire de la participation du pays aux jeux olympiques.

"On a eu chaque jour plus de 1000 enfants déjà qui sont passés pour visiter cet espace et pour aller à la rencontre des pionnières, des icônes et puis des athlètes qui font encore les Jeux aujourd'hui", a déclaré la directrice par intérim du musée olympique CIO, Yasmine Meichtry.

S'adressant à des journalistes lors du vernissage de cette exposition, elle a indiqué que l'idée serait de rendre un "espace assez informel", pouvant susciter "un peu de réflexion sur toutes ces femmes incroyables ayant fait l'histoire des jeux et réussi à défier toutes les barrières".

"Pendant 15 jours, en collaboration avec le COJOJ [Comité d'organisation des JOJ), le ministère de l'Éducation, et l'Académie nationale olympique sénégalaise, nous avons 300 jeunes qui viennent chaque jour pour des sessions interactives autour des valeurs olympiques et du sport", a-t-elle ajouté.