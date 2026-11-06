Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le taekwondo innove avec 11 nouvelles règles et une épreuve par équipes mixtes

Dakar — Le taekwondo introduira, pour la première fois, l'épreuve par équipes mixtes aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec l'application de 11 nouvelles règles destinées à rendre "les combats plus dynamiques et plus attractifs", a annoncé, vendredi à Diamniadio, le directeur technique mondial de World Taekwondo, Philippe Bouëdo.

"Ce sera la première fois que la compétition par équipes mixtes entre dans le programme des médailles olympiques", a indiqué M. Bouëdo, lors d'une conférence de presse consacrée aux innovations introduites dans cette discipline, en présence du secrétaire général de World Taekwondo, Jeongkang Seo.

Cette nouvelle épreuve, prévue le 12 novembre, opposera des équipes composées de deux garçons et deux filles. Les compétitions de taekwondo se dérouleront du 8 au 12 novembre. Cette dernière journée sera consacrée à l'épreuve par équipes mixtes, qui fait son entrée pour la première fois dans le programme des médailles olympiques, après avoir été présentée à titre de démonstration aux Jeux olympiques de Tokyo et de Paris.

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Selon M. Bouëdo, "les combats se dérouleront en trois rounds de trois minutes, avec un cumul des points durant chaque round. Les entraîneurs pourront faire entrer et sortir leurs athlètes selon les situations de combat, chaque combattant devant toutefois rester au moins 15 secondes sur l'aire de compétition".

Au total, 65 pays, auxquels s'ajoute une équipe de réfugiés, prennent part aux compétitions de taekwondo de Dakar 2026, soit 66 délégations présentes, selon Philippe Bouëdo.

Pour les épreuves individuelles, World Taekwondo a également procédé à une réforme de ses règles, avec" l'introduction de 11 nouvelles dispositions" après les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour Philippe Bouëdo, ces changements répondent "aux préoccupations" exprimées par les athlètes, les médias et les autres acteurs de la famille du taekwondo, qui "déploraient les interruptions répétées des combats et la place trop importante accordée aux interventions arbitrales".

La nouvelle philosophie consiste à réduire les arrêts de jeu et à privilégier les actions de combat. "Parmi les principales innovations figure la suppression du recours à l'assistance vidéo (VAR) pour réclamer des points non accordés par le système électronique, désormais seule habilité à valider les touches à la tête et au corps", a-t-il révélé.

Cette mesure a considérablement réduit les interruptions, "puis qu'avant, a-t-il rappelé, on avait trois vidéos qui étaient demandées par combat. Aujourd'hui, c'est une vidéo tous les trois combats".

Le directeur technique de World Taekwondo a aussi précisé qu'à partir de maintenant, "les comportements passifs, les sorties de l'aire de combat, les chutes volontaires ou les tentatives de fuite, peuvent entraîner une double pénalité, accordant deux points à l'adversaire".

L'objectif, selon lui, est d'inciter les combattants à rester offensifs jusqu'au terme des rounds et d'éviter les stratégies consistant à préserver une avance au détriment du spectacle.

"Pour les coachs et les champions, la philosophie est désormais simple : tu veux gagner, il faut combattre", a insisté Philippe Bouëdo.

Pour Mamadou Kamara Ndiaye, manager sportif du taekwondo aux JOJ Dakar 2026, les différentes compétitions par équipes organisées ces dernières années : championnats du monde, championnats d'Afrique et Jeux africains, ont permis aux nations participantes, dont le Sénégal, de mieux préparer cette nouvelle échéance.

Il a relevé que le Sénégal a pris part à ces différentes compétitions préparatoires, ce qui nourrit son optimisme quant aux chances de l'équipe nationale.

"Aujourd'hui, on est confiants et on sait que le Sénégal peut créer la surprise dans cette compétition", a-t-il affirmé.

Les deux athlètes, qui vont représenter le Sénégal au tournoi de taekwondo des JOJ, Ibrahima Bèye et Aida Diop, ont assuré s'être déjà adaptés à ces nouvelles règles pour avoir participé à beaucoup de compétition. "Les compétitions seront justes plus cardio et avoir le mental pour tenir tout le round surtout les 10 dernières secondes", a rassuré Aida Diop.