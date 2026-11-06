Sénégal: Kaffrine accueille une mission de suivi et d'évaluation du programme 'Imaïs'

Kaffrine — Une mission de terrain chargée du suivi du programme Imaïs a effectué, vendredi, une visite dans la région de Kaffrine (centre), dans le cadre de l'évaluation de la campagne agricole 2026-2027, afin d'apprécier les résultats enregistrés et de recueillir les préoccupations des producteurs, a constaté l'APS.

Conduite par la présidente de l'Interprofession maïs du Sénégal (IPROMAS), Nimna Diayté, en présence de plusieurs acteurs de la filière et de bénéficiaires, cette mission s'est rendue à Boulel et Pété pour constater les progrès réalisés dans la production de cette variété, notamment grâce à la disponibilité des semences améliorées et des engrais.

Les producteurs, à l'image de Serigne Mor Nguirane, ingénieur en agro-business et membre de la coopérative des producteurs de semences de la commune de Kahi, ont plaidé pour un renforcement de l'accompagnement technique et matériel.

"Nous avons emblavé dix hectares avec la variété LG 336 et nous nous réjouissons de la qualité des semences et de la disponibilité des intrants, que nous considérons comme des facteurs essentiels à l'amélioration des rendements" , a-t-il relevé.

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Le président du Conseil régional de concertation et de coopération des ruraux (CRCR) de Kaffrine, Ali Diaw, a souligné l'importance de constater directement les résultats dans les exploitations agricoles et de donner la parole aux producteurs, principaux bénéficiaires du programme.

"Les efforts consentis dans la formation des producteurs, la mise à disposition de semences améliorées et d'engrais, ainsi que l'encadrement assuré avec l'appui de l'Agence nationale de conseil agricole et rural (ANCAR), contribuent à l'amélioration des performances agricoles dans la région", a fait noter M. Diaw.