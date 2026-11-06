Sénégal: Saint-Louis - Des producteurs agricoles formés aux normes de qualité du riz

Saint-Louis — Une session de formation des formateurs de cinq jours a été clôturée, vendredi à Saint-Louis (nord) au profit des producteurs et organisations de producteurs et de fournisseurs de riz paddy à la Société sénégalaise de filière alimentaire (SFA), a constaté l'APS.

"Depuis trois ans, nous avons l'opportunité d'avoir une collaboration forte avec le Programme alimentaire mondial (PAM), dans la production et la commercialisation du riz fortifié à l'endroit des cantines scolaires", a expliqué Assane Koffi, directeur général de la SFA.

Organisé par le PAM, en partenariat avec la SFA, cette session de renforcement de capacités s'inscrit dans le cadre de la fortification du riz et de la promotion de l'alimentation scolaire basée sur la production locale.

Chargé de l'unité Résilience et système alimentaire au niveau du PAM, Ibrahima Ciss a indiqué que cette collaboration "stratégique" avec la Société sénégalaise de filière alimentaire vise à aboutir au ravitallement des cantines scolaires basées au niveau de la région de Matam.

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Au nom des relais producteurs et bénéficiaires, Ndiack Mbengue a, de son côté, magnifié la qualité de la formation qui sera un grand bénéfice pour les producteurs de la vallée.

Cette initiative contribue à renforcer l'approvisionnement des cantines scolaires de la région de Matam en riz local de qualité, destiné notamment à la fortification et à l'amélioration de l'alimentation des élèves, indiquent les initiateurs.