Sénégal: Enseignement supérieur - Le pays accélère la mise en place de son Cadre national des qualifications

Dakar — Le Sénégal a engagé une nouvelle étape dans la mise en place de son Cadre national des qualifications (CNQ-SN), avec le lancement officiel des travaux du comité interministériel chargé de conduire ce processus, a appris l'APS de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (ANAQ-Sup).

Ce lancement est intervenu mardi, à l'ouverture du Forum de Dakar sur les cadres de qualifications, organisé les 3 et 4 novembre par l'ANAQ-Sup, en collaboration avec le projet Cadre continental africain des qualifications (ACQF) et la Fondation européenne pour la formation (ETF).

La rencontre réunit des acteurs de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle, des institutions publiques et des experts de plusieurs pays africains.

Dans son mot de bienvenue, le secrétaire exécutif de l'ANAQ-Sup, également président du comité interministériel, a insisté sur la nécessité "d'une démarche inclusive" associant les ministères, les établissements de formation, les employeurs et les organisations de travailleurs.

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Les échanges portent notamment sur les fondements juridiques, la gouvernance et les mécanismes de financement du futur cadre.

Le forum vise également à renforcer la reconnaissance des diplômes et certifications ainsi que la mobilité académique et professionnelle en Afrique, dans le cadre de la dynamique continentale portée par l'Union africaine.

Ses conclusions seront consignées dans un rapport qui servira de feuille de route à la commission interministérielle, avec l'ambition de bâtir des systèmes de qualifications "plus cohérents, plus lisibles et mieux reconnus", souligne l'ANAQ-Sup.