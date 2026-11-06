Sénégal: Saint-Louis - Lancement de la sixième édition du festival 'Au tour des cordes'

Saint-Louis — La sixième édition du festival "Au tour des cordes" s'est ouverte jeudi soir, à Saint-Louis (nord), par un spectacle assuré par le groupe Mamadiyel Gano venu du Fouladou (sud), gratifiant le public de belles notes de "riti", un instrument musical monocorde des communautés peule et sérère, a constaté l'APS.

Sur la scène installée au lycée Ameth Fall, le groupe, arborant de belles tenues en wax, a livré une prestation rythmée par le "tama", instrument de percussion et le "riti", violon traditionnel.

Au terme de sa prestation, le groupe a eu droit à des applaudissements nourris par un public visiblement conquis.

L'auteur-compositeur sénégalais et virtuose de la Kora, Ablaye Cissoko, est le promoteur de cet évènement culturel, qui a une dimension internationale.

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La programmation de ce rendez-vous culturel prévoit, entre autres, des concerts, des médiations culturelles, des formations, des master class, ainsi que des résidences de création.

L'Institut français de Saint-Louis, la grue du fleuve située dans la partie nord de l'Île, la résidence Kër Thiane, entre autres, font partie des lieux qui vont accueillir ce festival, dont la clôture est prévue ce samedi.

SénéGaels, un groupe réunissant des musiciennes traditionnelles venues d'Irlande et du Sénégal, est attendu sur la scène de l'Institut français ce vendredi soir, à partir de 22 heures. D'autres groupes de renom, dont le duo Ablaye Cissoko et Cyrille Brotto, vont faire des prestations à Kër Thiane, ce samedi, à partir de 11h30.

Ce rendez-vous de transmission et de création est porté par "Gnon Dema", une association créée par le koriste sénégalais Ablaye Cissoko qui se consacre à la transmission des musiques traditionnelles et à la promotion d'évènements culturels.