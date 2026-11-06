Dakar — Vingt-huit hauts responsables d'établissements bancaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) ont reçu, vendredi, à Dakar, leur certificat de fin de formation en management stratégique bancaire.

La formation est une initiative du Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires (COFEB), un centre de formation et de recherche de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), et d'HEC Paris.

D'une durée de six mois, elle sert à renforcer les compétences managériales et stratégiques des dirigeants du secteur bancaire et financier de la zone UEMOA, selon la BCEAO et HEC Paris.

La formation porte sur la finance, la stratégie, la gouvernance et la transformation digitale.

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"Ce programme est destiné aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints [des établissements bancaires] de la zone UEMOA", a précisé Armelle Dufour, la directrice des programmes stratégiques internationaux d'HEC Paris.

D'après elle, les participants ont bénéficié d'un encadrement assuré par des experts et des professeurs d'HEC Paris.

"Le programme est conçu de manière à répondre aux besoins des acteurs du marché bancaire de l'UEMOA. Il les fait réfléchir aux perspectives d'évolution de leur établissement de provenance et de leur environnement économique", a expliqué Mme Dufour.

Le directeur général chargé des opérations et de l'innovation financière à la BCEAO, Djibril Diaw, salue la qualité de la participation des récipiendaires et la pertinence des travaux réalisés durant la formation.

"Vos échanges avec l'équipe pédagogique d'HEC Paris ont été particulièrement riches. Votre détermination se reflète pleinement dans vos notes stratégiques individuelles, dont la pertinence et l'originalité ont retenu toute notre attention", a dit M. Diaw en intervenant à la cérémonie de remise des certificats au nom de la directrice générale du COFEB.

Mariama Moussa Boussi, la directrice générale de la Banque agricole du Niger, affirme que la formation dont les banquiers ont bénéficié leur a permis de mieux connaître le management stratégique bancaire.

"Cette formation a surtout permis à chacun d'entre nous [...] de disposer d'outils de renforcement de ses compétences managériales", a ajouté Mme Boussi en parlant au nom des récipiendaires.