Sénégal: Restauration des terres dégradées - Le programme multilatéral SURAGGWA entame sa mise en oeuvre

Dakar — La première session du comité de pilotage national du Programme SURAGGWA-Renforcement de la résilience de la Grande Muraille verte d'Afrique s'est tenue, vendredi, à Dakar, une rencontre qui marque le démarrage effectif de la mise en oeuvre de cette initiative multilatérale visant à restaurer des terres dégradées d'une superficie de 85 000 hectares au Sénégal.

Le but de la réunion présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Fodé Fall, est de mettre en place un cadre stratégique de concertation, d'orientation et de coordination du programme.

SURAGGWA est une initiative régionale visant à renforcer la résilience de la Grande muraille verte d'Afrique, par la restauration des terres et la valorisation des ressources naturelles.

"La dégradation des terres, l'avancée du désert, la baisse de la pluviométrie et la récurrence des sécheresses ne sont plus des menaces lointaines pour notre pays. Elles sont une réalité quotidienne pour des milliers d'agriculteurs et d'éleveurs qui vivent dans la zone d'intervention de la Grande Muraille verte", a expliqué M. Fall.

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Ce programme lancé en 2025 va renforcer et compléter les initiatives en cours en matière de restauration des terres, selon le ministère. Il est mis en oeuvre au Burkina Faso, à Djibouti, au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Nigeria, au Sénégal et au Tchad.

Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Fodé Fall

"Au Sénégal, le comité de pilotage est l'organe d'orientation stratégique du projet. Il lui revient de veiller à la cohérence des interventions du programme, avec les politiques et les stratégies nationales, d'approuver les plans de travail et les budgets annuels, de suivre l'état d'avancement des activités et de faire des recommandations pour lever les contraintes", a expliqué Fodé Fall.

Au Sénégal, SURAGGWA intervient dans les régions de Louga (nord-ouest), Matam (nord) et Tambacounda (est). Ses activités de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de préservation des écosystèmes ciblent 250 279 bénéficiaires directs et 430 641 bénéficiaires indirects. Il est financé par le Fonds vert pour le climat, qui lui alloue un budget de 150 millions de dollars américains (environ 90 milliards de francs CFA), destiné aux huit pays déjà cités.

Ces derniers doivent contribuer à son financement en réunissant 52 millions de dollars américains (environ 30 milliards de francs CFA). La contribution attendue de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) est de près de 20 millions de dollars américains (près de 12 milliards de francs CFA).

Makhfousse Sarr, chargé de programme de la FAO

"Pour la FAO, l'enjeu est de soutenir une démarche qui associe exigence technique et écoute des acteurs", a expliqué Makhfousse Sarr, un chargé de programme de cette agence spécialisée des Nations unies.

Le programme SURAGGWA va aider les agriculteurs et les éleveurs des pays concernés à mieux produire, tout en protégeant l'environnement, selon M. Sarr.

"Trois choses nous paraissent essentiels pour la réussite du programme au Sénégal : le choix des sites, qui va se faire sur la base d'un guide méthodologique harmonisé des huit pays bénéficiaires, l'implication des communautés et l'efficacité de la mise en oeuvre", a-t-il souligné.