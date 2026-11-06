Tunisie: Le PS Sakiet Eddaïer renforce la motivation de ses joueurs avant d'affronter le Club Africain

6 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

À l'approche de la confrontation face au Club Africain, prévue demain le 7 novembre, dans le cadre de la prochaine journée du championnat, la direction du PS Sakiet Eddaïer a décidé de mettre ses joueurs dans les meilleures conditions en procédant au règlement de leurs salaires jusqu'au mois de septembre.

Cette démarche intervient dans l'objectif de préserver la stabilité du groupe et de permettre aux joueurs d'aborder cette échéance avec davantage de sérénité.

Par ailleurs, la direction du club ne compte pas s'arrêter à cette initiative puisqu'elle a également promis aux joueurs une prime exceptionnelle en cas de victoire face aux Clubistes. Une motivation supplémentaire pour les hommes de Sakiet Eddaïer, qui tenteront de tirer profit de cet encouragement financier afin de réaliser un résultat positif face à l'un des clubs les plus prestigieux du championnat.

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