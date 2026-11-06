Tunisie: L'Espérance s'apprête à décrocher un nouveau contrat de sponsoring d'envergure

L'Espérance Sportive de Tunis pourrait prochainement franchir une nouvelle étape sur le plan commercial. Le club de Bab Souika serait en effet en discussions avancées en vue de conclure un important contrat de sponsoring avec une compagnie aérienne.

Cet éventuel partenariat, qui s'annonce particulièrement intéressant sur le plan financier, permettrait au club de renforcer ses ressources et de diversifier ses sources de financement. Si les négociations aboutissent, cet accord constituerait une nouvelle opération commerciale d'envergure pour les Sang et Or, qui poursuivent leurs efforts pour consolider leur assise économique.