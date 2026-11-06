Tunisie: L'US Monastirienne fait le point sur l'état de santé de ses joueurs

L'Union Sportive Monastirienne a communiqué une mise à jour concernant la situation médicale de plusieurs éléments de son effectif. À cette occasion, Saleh Barhoumi et Ibrahim Gadiaga ont réintégré les entraînements collectifs, une évolution positive qui leur permet de reprendre progressivement le rythme avec le groupe.

De son côté, Yassine Omri est déclaré apte, tandis qu'Ahmed Bouassida poursuit son absence et n'a pas encore retrouvé le chemin des entraînements. Une situation qui permettra au staff technique de disposer d'une meilleure visibilité sur les options disponibles pour les prochaines échéances.