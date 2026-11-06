Tunisie: Sfax - Saisie et destruction de 150 kg de « salade mechouia » impropre à la consommation

6 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Dans le cadre des efforts continus menés pour préserver la santé publique et lutter contre le commerce informel et le non-respect des normes d'hygiène, les équipes de contrôle compétentes à Sfax ont mené, cette semaine, une descente d'inspection ciblée visant la production de salade mechouia.

Cette opération a permis de mettre au jour un établissement clandestin spécialisé dans la préparation de la célèbre « salade mechouia » tunisienne, fonctionnant dans des conditions d'hygiène qualifiées de « catastrophiques ».

Face à l'état insalubre des lieux et au danger imminent pour les consommateurs, les autorités ont pris des mesures immédiates et fermes.

150 kilogrammes de « salade mechouia » et d'ingrédients associés ont été saisis puis détruits conformément aux procédures légales en vigueur.

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Un arrêté de fermeture immédiate a été exécuté à l'encontre du local illégal impliqué dans cette infraction grave.

Les rapports nécessaires ont été rédigés afin de déférer les contrevenants devant les autorités judiciaires pour application des sanctions prévues par la loi.

Cette intervention à Sfax illustre la vigilance accrue des services de contrôle sanitaire face aux dérives observées dans certains points de vente et ateliers non déclarés.

À l'approche des périodes de forte consommation, les autorités locales rappellent l'importance de s'approvisionner exclusivement auprès de commerces d'origine connue et respectueux des normes d'hygiène alimentaire.

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