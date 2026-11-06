Tunisie: 37 hectares de terres domaniaux pour les logements sociaux en 2027

Dans le cadre du renforcement des politiques publiques du logement, le ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières, Wajdi Hedhili, a annoncé l'affectation de plusieurs terrains domaniaux au profit des programmes de logement social et de location-vente pour l'année 2027.

Intervenant lors d'une audition conjointe réunissant la Commission de la législation générale du Parlement et la Commission des secteurs productifs du Conseil national des districts et des régions -- consacrée à l'examen du budget de son département pour l'exercice 2027 --, le ministre a précisé qu'une superficie de 22 hectares sera cédée en 2027 au profit du programme de logement social.

En outre, le ministre a indiqué que 15 hectares supplémentaires seront transférés au cours de la même année à la Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) ainsi qu'à la Société de Promotion des Logements Sociaux (SPROLS).

S'agissant du mécanisme de la location-vente, environ 12 hectares ont déjà été mobilisés et répartis à travers plusieurs gouvernorats, notamment Ben Arous, Ariana, Manouba, Nabeul, Gabès et Bizerte. Le ministre a insisté sur l'impératif de déployer ce programme sur l'ensemble du territoire national, en accordant une priorité particulière aux régions de l'intérieur.