Tunisie: Pour accompagner les entrepreneurs dans leurs démarches - Le RNE lance deux assistants intelligents

Le Registre national des entreprises (RNE) a annoncé, hier, le lancement de deux nouveaux services numériques fondés sur l'intelligence artificielle. Baptisés « Nawwarni » (Éclairez-moi), ces assistants intelligents visent à faciliter l'accès aux informations administratives, à accompagner les entrepreneurs dans leurs démarches de création d'entreprises et à simplifier la réservation des dénominations et des noms commerciaux.

Le Registre national des entreprises (RNE) poursuit sa transformation numérique avec le lancement officiel de deux nouveaux services basés sur l'intelligence artificielle, accessibles à travers le site web de l'institution. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à moderniser les services administratifs, simplifier les procédures et améliorer l'accompagnement des citoyens et des opérateurs économiques.

S'exprimant dans une déclaration aux médias en marge d'une conférence de presse consacrée à la présentation de ces nouvelles solutions numériques, le directeur général du RNE, Adel Chouari, a expliqué que les deux services prennent la forme d'assistants intelligents (chatbots) regroupés sous l'appellation « Nawwarni » (Éclairerez-moi) et répondant à des besoins spécifiques des usagers.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le premier assistant est destiné aux personnes souhaitant créer une entreprise. Il a pour mission de les orienter et de répondre à leurs questions concernant les missions du RNE, l'environnement général des affaires ainsi que les procédures de constitution des différentes formes de sociétés. Il leur permet ainsi d'accéder plus facilement aux informations nécessaires à la préparation et à l'accomplissement de leurs démarches administratives.

Le second assistant est spécialisé dans la réservation des dénominations et des noms commerciaux. Il aide les utilisateurs à proposer des appellations adaptées à la nature de leurs projets et de leurs activités, en prenant en considération les aspects linguistiques et en veillant à éviter les similitudes avec les noms et dénominations déjà enregistrés.

Un accompagnement des entrepreneurs durant toutes les étapes de leur parcours

De son côté, Fourat Mansouri, ingénieur en intelligence artificielle au sein de la start-up ayant participé au développement du chatbot, a souligné que cette solution ambitionne d'accompagner les entrepreneurs à différentes étapes de la vie de leur entreprise, depuis sa création jusqu'à la gestion des questions de conformité juridique, la prévention des litiges et la protection de leurs intérêts.

L'assistant intelligent intervient notamment dans la préparation des dossiers de création d'entreprises, en fournissant aux utilisateurs des conseils et des informations précises afin de leur permettre de constituer des dossiers complets et conformes aux exigences administratives.

Il contribue également à sensibiliser les entrepreneurs aux obligations légales et réglementaires liées à leurs activités, dans le but de prévenir les erreurs susceptibles d'entraîner des irrégularités ou des sanctions financières.

Selon Fourat Mansouri, le chatbot assure également une coordination entre les différentes structures concernées, notamment le RNE, la Direction générale des impôts et l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (Innorpi), afin de fournir aux utilisateurs une information aussi précise et complète que possible.

Un partenariat avec des startups tunisiennes

Adel Chouari a, par ailleurs, indiqué que le développement de ces deux solutions numériques a été réalisé en collaboration avec deux startups tunisiennes, avec le soutien de l'Institut de La Haye pour l'innovation juridique (HiiL).

Ce partenariat traduit, selon lui, la volonté du RNE de valoriser les compétences nationales dans le domaine des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, tout en consolidant la coopération entre les secteurs public et privé pour développer des services administratifs innovants.

Le directeur général du RNE a également annoncé que la prochaine étape consistera à élargir l'accès à ces services, notamment à travers leur déploiement sur des applications mobiles. Cette évolution devrait permettre aux utilisateurs d'y accéder plus facilement et à tout moment, tout en contribuant à accélérer la transformation numérique de l'administration tunisienne.

À travers ces deux nouveaux assistants intelligents, le RNE entend ainsi dépasser sa fonction traditionnelle d'enregistrement des entreprises pour renforcer son rôle d'accompagnement et d'orientation des entrepreneurs, en mettant les nouvelles technologies au service de la simplification des démarches et de l'amélioration de l'environnement des affaires.