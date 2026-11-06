Tunisie: 22 pays réunis à Tunis pour le 15e congrès de la Société arabe de neurochirurgie

Le ministre de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, a pris part, ce vendredi 6 novembre 2026, à l'ouverture du 15e congrès de la Société arabe de neurochirurgie, organisé conjointement avec le 39e congrès de la Société tunisienne de neurochirurgie. Cet événement d'envergure réunit 200 médecins et experts venus de 22 pays.

Intervenant à cette occasion, le ministre a insisté sur la nécessité de traduire la coopération scientifique interarabe en avancées concrètes pour les patients. Il a notamment mis l'accent sur le renforcement des spécialités médicales de pointe dans les hôpitaux et sur le rapprochement des services de soins des citoyens, en particulier dans les régions intérieures.

Prévu jusqu'au 8 novembre, ce congrès offre une plateforme d'échange d'expériences de premier plan. Les participants y découvrent les dernières innovations technologiques en matière de neurochirurgie, visant à optimiser la prise en charge des patients, du diagnostic initial au suivi et à la rééducation.