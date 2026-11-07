Afrique: Natation - La Chine, la Russie et l'Egypte terminent en beauté avec des médailles d'or

6 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La Chinoise Mohang Chang, le Russe Toropkin Bogdan et l'Egyptien Ali Zain ont fini en beauté, vendredi, les épreuves de natation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 en remportant les médailles d'or en jeu, au Complexe Tour de l'OEuf.

Au 200 mètres nage libre femmes, la Chinoise Mohang Chang s'est adjugée la médaille d'or avec un chrono de 1:59.59, après avoir déjà empoché une en argent (200 mètres 4 nages individuel) et en bronze (200 mètres brasse).

La Croate Ana Bobanovic a décroché une quatrième médaille, en gagnant l'argent des 200 mètres nage libre femmes.

L'Indienne Desinghu Dhinidhic s'est offerte une deuxième médaille de bronze, en terminant troisième.

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Engagé sur le 200 mètres nage libre hommes, le Russe Toropkin Bogdan a ajouté une deuxième médaille d'or à son palmarès, en terminant à la première place (1:47.78). Il avait déjà remporté une médaille d'or (100 mètres nage libre) et une en argent (400 mètres nage libre).

Le nageur hongrois Papai Oliver a décroché la médaille d'argent (1:48.43) et le Mexicain Saborio Grillo Daniel le bronze (1:49.68).

Au 200 mètres papillon femmes, la Chinoise Mohang Chang s'est encore illustrée en remportant sa deuxième médaille d'or de la journée. Elle a réalisé un chrono de 2:09.93, totalisant ainsi, à l'issue des JOJ, deux médailles d'or, une en argent et un bronze.

La Brésilienne Aguiar Amaral Ana Julia a empoché la médaille d'argent alors que le bronze est allé à l'Indonésien Fang Michelle Surjadi.

Le nageur égyptien Ali Zain a terminé sa belle semaine, en remportant l'or aux 200 mètres papillon hommes en 1:57.88.

A l'issue des JOJ, l'Egyptien Ali Zain a glané trois médailles.

La médaille d'argent des 200 mètres papillon hommes est revenue au Vietnamien Duong Van Hoang Quy et le bronze à l'Indien Pegu Tirthank.

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