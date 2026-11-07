Afrique: JOJ - La japonaise Ishikawa Mana et l'égyptien Ali Zain, les grands gagnants dans les épreuves de natation

Dakar — La nageuse japonaise Ishikawa Mana et l'égyptien Ali Zain ont été les grands gagnants des épreuves de natation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 au Complexe Tour de l'OEuf.

Les épreuves de natation des JOJ ont pris fin ce vendredi dans l'après-midi, après six jours de compétition.

La nageuse japonaise Ishikawa Mana a raflé le plus de médailles d'or. Elle a eu quatre médaille d'or, en 200 mètres brasse, 100 mètres brasse, 50 mètres brasse et 200 mètres quatre nages libre individuel.

Pour sa part, le nageur égyptien Ali Zain a glané trois médailles en or.

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Le jeune nageur égyptien a eu les médailles précieuses aux 50 mètres papillon, 100 mètres papillon et 200 mètres papillon.

D'autres nageurs, la croate Ana Bobabovic (2 médailles d'or et 2 en argent), la chinoise Mohan Chang (2 médailles d'or et 2 en argent), le japonais Miyazaki Iori (2 médailles d'or et 2 en argent), le New-Zélandais Muchirahondo Ariel (2 médailles d'or et 1 médaille en argent), sont entre autres les nageurs qui se sont distingués durant les épreuves de natation des JOJ.

Avec une médaille d'or, l'Afrique du Sud est le deuxième pays africain à s'illustrer dans le bassin du Complexe Tour de l'oeuf.