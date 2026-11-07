Maroc: L'esprit d'unité nationale de la Marche Verte continue d'orienter l'action du Maroc (ambassadeur)

Dakar — Célébrée le 6 novembre de chaque année à l'initiative du roi Hassan II en 1975, la Marche Verte continue d'inspirer et d'orienter l'action du Maroc en permettant au royaume de réaffirmer son attachement indéfectible à l'unité nationale, a relevé son ambassadeur à Dakar, Hassan Naciri.

"L'esprit [de la Marche verte] continue d'inspirer le Maroc d'aujourd'hui et d'orienter son action", a-t-il notamment dit en faisant allusion à un "attachement indéfectible à l'unité nationale (...) à la poursuite résolue d'un projet de société fondé sur la modernisation, la stabilité et le progrès".

Hassan Naciri s'exprimait lors de la cérémonie de commémoration du 51e anniversaire de la Glorieuse Marche Verte à Dakar, une épopée nationale qui demeure l'un des événements fondateurs de l'histoire contemporaine du Royaume du Maroc, indique-t-on.

Portée par la volonté du Roi Hassan II et par la mobilisation unanime du peuple marocain, la Marche Verte, a consacré une démarche pacifique, un idéal d'unité nationale et une détermination collective à parachever l'intégrité territoriale du Royaume, souligne le diplomate.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon lui, cet héritage dépasse largement le cadre de la mémoire historique, parlant d'une continuité qui se traduit par "une dynamique soutenue de réformes et de développement sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Hassan Naciri considère que la modernisation des infrastructures, la réalisation de grands projets structurants et les réformes sociales répondent à une même ambition, celle d"'édifier un État moderne, affermir la cohésion nationale et améliorer durablement les conditions de vie des citoyens".

Il est d'avis que cette ambition implique également de promouvoir l'équité sociale, de résorber les disparités territoriales et de combattre toutes les formes d'exclusion, afin que les fruits du développement bénéficient à l'ensemble de la population.

"Cette vision globale du développement s'inscrit naturellement dans la défense de l'unité nationale. À cet égard, la question du Sahara marocain demeure au coeur de cette unité et d'un consensus profond autour de l'intégrité territoriale du Royaume", a-t-il martelé.

Le diplomate signale que le développement des provinces du Sud illustre la volonté de conjuguer la consolidation de cette intégrité avec l'ouverture de nouvelles perspectives économiques et sociales, tout en confortant leur "vocation naturelle de trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine".

"Au Sénégal, la célébration de cette année revêt une signification particulière. En effet, il y a dix ans, le 6 novembre 2016, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait choisi Dakar pour adresser à Son peuple le discours marquant le quarante et unième anniversaire de la Marche Verte", a-t-il rappelé saluant les relations de longues dates entre les deux pays.

De son point de vue, ce discours royal demeure "l'expression éloquente" de la profondeur des liens historiques, humains et fraternels qui unissent la république du Sénégal et le Royaume du Maroc.

Dans ce discours, affirme-t-il, le souverain marocain avait mis en lumière "une relation fondée sur la confiance, la solidarité et une véritable communauté de destin".

M. Naciri a réaffirmé l'attachement du royaume chérifien à cet esprit qui "continue de guider le Maroc, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI, dans la défense de son unité, la consolidation de sa stabilité et la poursuite de son ambition de développement".

L'ambassadeur s'est aussi félicité de la participation du Sénégal à cette épopée nationale et de son soutien constant à l'intégrité territoriale du Royaume, un soutien , dit-il, "renouvelé par le président de la République soeur du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye".