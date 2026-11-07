Algérie: Carnet de la campagne électorale (jour 3)

ALGER — Voici le carnet de la campagne électorale pour l'élection des membres des Assemblées populaires communales (APC) et de wilayas (APW), à travers le pays, à son troisième jour, samedi :
- La présidente du parti Tajamou Amel El Djazaïr (TAJ), Fatma Zohra Zerouati, anime un meeting populaire à la maison de la culture "Ibn Rochd", dans la wilaya de Djelfa (14h00).
- Le premier secrétaire national du Front des Forces Socialistes (FFS), Youcef Aouchiche, anime un meeting populaire à la maison de la culture "Taous Amrouche", dans la wilaya de Béjaia (10h00).
- Le président du parti Sawt Echaâb, Lamine Osmani, anime un meeting populaire au théâtre régional de la wilaya d'Annaba (14h00).
Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres
- Mandaté par le président du Front El Moustakbal, Fateh Boutbig, le membre du bureau national du parti, El Hadj Belghouth anime un meeting populaire à la salle des conférences (Ex Cinéma) dans la wilaya d'Ain Ouessara à 10h00, suivi d'un autre meeting, dans la wilaya de Ksar Chellala à 16h00.
- Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, anime un meeting populaire dans la wilaya de Skikda (09h00) et un autre dans la wilaya de Constantine (14h00).
- Le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, anime un meeting populaire dans la salle omnisports "El Amir Khaled", dans la wilaya de Touggourt (9h00), et un autre meeting à la maison de la culture "Moufdi Zakaria", dans la wilaya de Ouargla (16h00).
- Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), Monder Bouden, anime un meeting populaire à la maison de la culture "Malek Heddad", dans la wilaya de Constantine (10h00) et un autre à la salle de cinéma "Ibn Khaldoun", Commune de Dréan, wilaya d'El Tarf (16h00).
- Le président du parti El Karama, Mohamed Daoui, anime un meeting populaire au complexe culturel "Aicha Haddad", dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj (10h00).