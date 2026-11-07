Algérie: Le président de la République présente ses condoléances au président de la République du Niger suite au décès de son père

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, vendredi, un message au président de la République du Niger, chef de l'Etat, le Général d'Armée Abdourahamane Tiani, suite au décès de son père, dans lequel il lui a exprimé ses sincères condoléances et sa profonde compassion.

"Excellence, Général d'Armée Abdourahamane Tiani, président de la République du Niger, Chef de l'Etat, Monsieur le Président et cher frère, c'est avec une vive émotion et une profonde tristesse que j'ai appris le décès de votre regretté père, Puisse Allah Tout-Puissant l'entourer de Sa sainte miséricorde et l'accueillir en Son vaste paradis", lit-on dans le message de condoléances.

"Résigné à la volonté d'Allah, je tiens, en cette pénible épreuve, à vous présenter, au nom de l'Algérie, peuple et Gouvernement, et en mon nom personnel, mes sincères condoléances et mes profonds sentiments de compassion.

Partageant votre peine en cette douloureuse circonstance, j'implore Allah Tout-Puissant d'entourer le défunt de Sa vaste miséricorde et de Son pardon, de l'accueillir en Son vaste Paradis et de vous prêter, ainsi qu'à vos proches, patience et réconfort.

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Tout en vous renouvelant mes sincères condoléances, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et cher frère, l'expression de ma très haute considération et de mon profond respect. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons".