Algérie: Azazga rejoint le MSP Batna à l'Est, le GC Mascara prend provisoirement les commandes à l'Ouest

ALGER — La neuvième journée du championnat de Ligue 2 amateur de football, disputée vendredi et devant se poursuivre samedi, a été marquée par le retour de la JS Azazga à hauteur du MSP Batna dans le groupe Centre-Est, ainsi que par la prise de pouvoir provisoire du GC Mascara dans le groupe Centre-Ouest, après son match nul en déplacement face au WA Tlemcen (1-1).

Dans le groupe Centre-Est, le MSP Batna a perdu son fauteuil de leader en s'inclinant sur la pelouse de la JS Azazga (2-3), dans l'affiche au sommet de cette journée. Un succès précieux pour les joueurs d'Azazga, qui rejoignent leur adversaire du jour en tête du classement avec 17 points chacun, au terme d'une rencontre disputée.

Derrière le duo de tête, la JSM Skikda a réalisé une belle opération en dominant le NRB Teleghma (3-2), consolidant ainsi sa troisième place avec 15 points, en compagnie de l'USM Annaba, tenue en échec en déplacement par le MO Bejaia (1-1).

De son côté, le MOB, qui compte un match en moins, porte son total à 14 points et reste au contact du groupe de tête.

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Le NC Magra, également en quête de confirmation, a été surpris par le CR Béni Thour (0-1), qui signe une victoire importante dans la course au maintien.

La JSD Jijel a, pour sa part, remporté une précieuse victoire face à l'AS Khroub (1-0), tandis que l'IRB Nezla s'est imposé à domicile devant le NRB Béni Oulbane (2-0). Enfin, le CA Batna et le Paradou AC se sont neutralisés (0-0).

La dernière rencontre de cette poule opposera samedi à 15h00 le MO Constantine à l'US Chaouia.

Dans le groupe Centre-Ouest, le GC Mascara a pris provisoirement la tête du classement en ramenant un point de son déplacement chez le WA Tlemcen (1-1). A Avec 21 points au compteur, les joueurs de Mascara prennent, provisoirement, seuls les commandes du classement, en attendant le match de l'USM Blida face à l'ASM Oran, programmé samedi (15h00).

Les Blidéens, deuxièmes avec 20 points et un match en moins, auront ainsi l'occasion de reprendre la première place en cas de victoire à Oran, face à une formation de l'ASM Oran qui ambitionne de se rapprocher du haut du tableau.

Dans l'autre rencontre disputée vendredi, le RC Arbaâ a signé un succès convaincant en déplacement face à la JS Taghit (3-0), lanterne rouge avec un seul point.

Cette victoire permet au RC Arbaâ de porter son total à trois unités, même s'il demeure dans la zone basse du classement.

La suite de cette neuvième journée se poursuivra samedi à partir de 15h00 avec six rencontres, dont plusieurs affiches importantes dans la course à l'accession. Le troisième, le RC Kouba (18 pts), effectuera notamment un déplacement difficile chez le MC Saïda (14 pts), qui compte un match en moins.

L'ES Mostaganem (14 pts) se rendra chez la JSM Tiaret, tandis que l'IRB Sidi M'Hamed Benali (14 pts) sera en déplacement face à l'USM El Harrach. Les autres rencontres mettront aux prises le NA Hussein-Dey à l'ESM Koléa et le WA Mostaganem au MC El Bayadh.

Les résultats de samedi permettront ainsi de préciser davantage la hiérarchie dans les deux groupes, où la lutte pour les premières places reste particulièrement serrée, tout comme celle pour le maintien.