Algérie: Impliquer le citoyen dans le suivi du développement pour bâtir des communes fortes

CHLEF — Le secrétaire général adjoint du parti Front El-Moustakbal, Hadj Belghaouti, a souligné, vendredi depuis Chlef, l'importance d'impliquer le citoyen dans la prise de décision et le suivi du développement local, en vue de bâtir des communes fortes.

Animant un meeting populaire à la Maison de la culture et des arts du moudjahid "Mohamed Saïdi", en qualité de représentant du président du parti, Fateh Boutbig, dans le cadre de la deuxième journée de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre, M. Belghaouti a affirmé que le Front El-Moustakbal "aborde cette échéance électorale à partir d'une vision claire de l'action locale, fondée sur l'édification de communes fortes et un citoyen partenaire dans la prise de décision et le suivi du développement".

Il a également insisté sur la nécessité de placer le citoyen au coeur des préoccupations des assemblées locales, à travers "l'amélioration du service public, la lutte contre la bureaucratie, le renforcement de la transparence et l'ancrage d'une culture de concertation, de participation et de responsabilité".

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M. Belghaouti a appelé les candidats de son parti à "présenter des programmes réalistes répondant aux préoccupations et aux aspirations des citoyens", soulignant que "la candidature est une responsabilité" et que "la confiance du citoyen est un engagement qui se traduit par le travail et les réalisations".

Il a également mis en exergue l'importance de valoriser les potentialités économiques, agricoles et touristiques dont regorge la wilaya de Chlef, ainsi que la nécessité d'accompagner les investisseurs, les agriculteurs et les jeunes et de réunir les conditions propices à la transformation des potentialités locales en projets de développement concrets.

Toujours dans le cadre de la 2e journée de la campagne électorale pour les élections locales du 28 novembre courant, le représentant du président du parti Front El Moustakbal a animé cet après-midi un autre meeting dans la wilaya de Médéa.