Algérie: Près de 100 salles et 597 espaces d'affichage réservés à la campagne électorale à Sidi Bel-Abbes

SIDI BEL-ABBES — Près de 100 salles destinées à l'organisation de rassemblements populaires et 597 espaces d'affichage électoral ont été réservés à travers le territoire de la wilaya de Sidi Bel-Abbes, dans le cadre de la campagne pour les élections locales de 2026, lancée jeudi, a indiqué le coordinateur de wilaya de la délégation de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), Aïssa Tayebi.

Ce rendez-vous électoral local connaît la participation de sept partis politiques, auxquels s'ajoutent une alliance entre deux partis et une liste indépendante, dans la course aux sièges de l'Assemblée populaire de wilaya (APW).

Sept partis politiques sont en lice à travers les 52 communes de la wilaya pour remporter la présidence et les sièges des Assemblées populaires communales (APC).

M. Tayebi a expliqué que la mobilisation de ces moyens et infrastructures vise à "garantir des chances complètes et équitables à l'ensemble des candidats ainsi qu'aux listes partisanes et indépendantes engagés dans cette compétition électorale".

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Il a également estimé que la campagne électorale constitue le principal moyen permettant aux candidats de rencontrer directement les citoyens, de leur présenter leurs programmes et d'aborder les préoccupations de la population.

Dans le même contexte, le coordinateur de wilaya a insisté sur l'obligation pour l'ensemble des listes concurrentes et des candidats de respecter le cadre juridique régissant la campagne électorale.

Par ailleurs, le responsable a souligné que la phase de dépôt des candidatures a été marquée par un important travail administratif et de contrôle, consacré à l'examen des dossiers de candidature aux assemblées communales et de wilaya, ainsi qu'à la finalisation des listes retenues pour prendre part à cette échéance électorale, prévue le 28 novembre prochain.