Algérie: Ziani fait appel à 25 joueurs pour le tournoi de l'UNAF

6 Novembre 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17 - B), Karim Ziani, a fait appel à 25 joueurs en prévision du tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF), qualificatif à la phase finale de la CAN-2027, prévu du 9 au 17 novembre à Sousse et Monastir (Tunisie), a indiqué la Fédération algérienne (FAF), vendredi dans un communiqué.

Le tournoi verra la participation de quatre sélections, au lieu de cinq : Tunisie, Algérie, Maroc Egypte, et cela à la suite du retrait de la Libye.

Ce rendez-vous qualificatif se jouera en trois journées, prévues les 10, 13 et 16 novembre dans deux stades : le stade olympique de Sousse et le stade Mustapha Ben Jannet de Monastir.

L'Algérie entamera le tournoi le mardi 10 novembre face au Maroc (14h00), avant de défier le vendredi 13 novembre la Tunisie (17h00), puis le lundi 16 novembre l'Egypte (14h00).

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Les deux premiers au terme du tournoi se qualifient pour la phase finale de la CAN 2027, prévue entre avril et mai.

Liste des 25 joueurs convoqués :

Gardiens : Lounes Rayan (USM Alger), Bachet Aymen (Le Havre AC, France), Bensenada Ilyes (MC Alger)

Défenseurs : Fenniche Youcef (ES Sétif), Louadj Adam (FC Metz, France), Domaz Iyad (Paradou AC), Mouhous-Baccini Salah (RC Strasbourg, France) Arrar Naim (Montpellier HSC, France), Trouba Ryles (Le Havre AC, France), Djelouat Mohamed (USM Alger), Tourqui Adam (Red Star FC, France), Kacem Nessim (AS Nancy-Lorraine, France)

Milieux : Abdullah Abdelkader (Paradou AC), Mezouar Réda (MC Oran), Celle Ghani (Montpellier HSC, France), Derouiche Mehdi (CR Belouizdad), Mekkid Ibrahim (Paris FC, France), Ziane Ilyes (Clermont Foot 63, France).

Attaquants : Cherraba Isaac (LOSC Lille, France), Fehim Sid Ahmed (CR Belouizdad), Abed Yacine (Paradou AC), Bellagra Daoud (Toulouse FC, France) Meguenni Mohamed (Olympique Lyonnais, France), Cellerino Sewan (Nîmes Olympique, France), Meharzi Abdelkarim (Olympique Akbou).

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