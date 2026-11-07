Algérie: Anes Riahi signe une deuxième victoire consécutive

OUAGADOUGOU — Le cycliste algérien Anes Riahi a remporté vendredi la huitième étape de la 37e édition du Tour international du Burkina Faso, disputée entre Ouagadougou et Koupéla sur une distance de 152,64 km, signant ainsi son deuxième succès consécutif dans cette compétition.

Riahi a franchi la ligne d'arrivée en première position avec un temps de 3h23min54sec, à une vitesse moyenne de 44,916 km/h, devançant le Marocain Youssef Bdadou, arrivé en deuxième position, et le Burkinabè Paul Daumont, qui a complété le podium.

Il s'agit de la deuxième victoire d'étape consécutive pour Anes Riahi, après son succès obtenu jeudi lors de la septième étape entre Ouagadougou et Pô (143,76 km).

Cette nouvelle performance porte à cinq le nombre de victoires d'étape de la sélection algérienne depuis le début de cette 37e édition, après les trois succès de Yacine Hamza.

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La neuvième étape, prévue samedi 7 novembre, reliera Tenkodogo à Ziniaré sur une distance de 167,53 km.

La sélection nationale est composée de Laâgab Azzedine, Hamza Yacine, Ammari Hamza, Mimouni Abdellah Oussama, Assal Mohamed Nadjib et Riahi Anes. Elle est encadrée par l'entraîneur Abdelbasset Hannachi, assisté du mécanicien Fouad Hamza.

Pour rappel, cette édition du Tour du Burkina Faso, dont la distance totale est de 2.387,97 km, dont 1.399,97 km de course répartis sur dix étapes, enregistre la participation de 12 équipes internationales.