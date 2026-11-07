Algérie: Ghimouz retient 21 joueurs pour le rendez-vous du Qatar

ALGER — Le sélectionneur de l'équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17), Amine Ghimouz, a dévoilé vendredi la liste des 21 joueurs retenus pour la Coupe du monde U17 de la FIFA, prévue du 19 novembre au 13 décembre prochain au Qatar, a annoncé la Fédération algérienne (FAF) dans un communiqué.

Les cadets algériens ont clôturé le 1er novembre un stage effectué au Centre technique régional (CTR) de Tlemcen, pour préparer cette échéance importante.

Les coéquipiers de Yacine Abed (PAC) ont décroché leur qualification pour le Mondial-2026 après avoir atteint les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN-2026), disputée en mai dernier.

Au Qatar, l'Algérie évoluera dans le groupe J en compagnie des Etats-Unis, du Chili et du Monténégro. Elle débutera la compétition face au Chili, le 21 novembre à 14h30 (heure algérienne), avant de donner la réplique au Monténégro, le 24 novembre à la même heure, puis aux Etats-Unis, le 27 novembre à 16h00.

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L'édition 2026 du Mondial U17 réunira 48 sélections réparties en 12 groupes. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleurs troisièmes, se qualifieront pour les seizièmes de finale.

La liste des 21 joueurs :

Gardiens : Ivan Guemdani (Olympique de Marseille, France), Nazim Benmedjdoub (Paradou AC), Yazid Tifrani (RC Strasbourg, France)

Défenseurs : Ayoub Dahmas (USM Alger), Anas Belkanichi (Toulouse FC, France), Mahmoud Noubli (Paradou AC), Kenzo Brignone (Olympique de Marseille, France) Ilyes Mekkaoui (FC Volendam, Pays-Bas), Noam Benramdane (Montpellier HSC, France)

Milieux de terrain : Ramy Benkhiat (OGC Nice, France), Walid Nechab (Olympique Lyonnais, France), Rayan Zidane (Bayer 04 Leverkusen, Allemagne), Ilyes Grini (RC Lens, France), Adam Benali (Le Havre AC, France), Nazim Benghezel (Amiens SC, France)

Attaquants : Yacine Abed (Paradou AC), Melwane Zaidi (FC Bâle, Suisse), Zadiq Bendiab (Levante UD, Espagne), Khalil Touali (Olympique Akbou), Mehdi Maghlout (Inter Milan/ Italie), Sid Ali Kaddouri (Paradou AC).