Algérie: Kaylia Nemour - 'L'Ombre de l'or', le récit d'une championne au-delà des podiums

ALGER — Derrière l'éclat de la médaille d'or olympique remportée aux Jeux de Paris 2024 se dessine une histoire faite de sacrifices, de blessures, de remises en question et de choix déterminants.

C'est cette autre facette de son parcours que la gymnaste algérienne Kaylia Nemour dévoile dans son premier ouvrage intitulé "'Ombre de l'or : La star des Jeux de Paris 2024 livre sa vérité", paru le 4 décembre 2025 aux éditions Alisio.

Dans ce livre témoignage, réalisé avec la collaboration du journaliste Frédéric Brindelle, la championne olympique revient sur son parcours exceptionnel, depuis ses premières années dans la gymnastique jusqu'à son accession au sommet de la discipline, sans éluder les difficultés qui ont jalonné son chemin vers la consécration.

Présente vendredi au pavillon Palestine, à l'occasion du Salon international du livre d'Alger (SILA 2026), pour une séance de vente-dédicace de son ouvrage, Kaylia Nemour a souligné que ce livre permettrait au public de découvrir une autre facette de sa personnalité et de son parcours.

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"Vous allez me découvrir un peu plus à travers ce livre. J'y ai raconté toute mon aventure jusqu'au Championnat du monde de l'année dernière. J'espère que vous allez l'aimer. Merci beaucoup pour votre soutien au quotidien. Cela me fait très plaisir et me motive dans mes performances. Merci à l'ANEP de m'accompagner au quotidien, ainsi qu'au ministère des sports", a-t-elle déclaré.

A travers ce récit personnel, Kaylia Nemour entend notamment lever le voile sur les réalités moins visibles du sport de haut niveau. Elle évoque les exigences d'une discipline particulièrement contraignante, les sacrifices consentis dès son jeune âge, ainsi que les blessures qui ont marqué son parcours, notamment une longue période d'indisponibilité de plus d'une année, mettant à l'épreuve sa détermination et ses ambitions sportives.

L'ouvrage revient également sur l'un des épisodes les plus marquants de sa jeune carrière : son choix de représenter l'Algérie sur la scène internationale. Une décision qui a suscité des controverses et constituant une étape déterminante dans son cheminement sportif et personnel.

La gymnaste aborde aussi les circonstances qui l'ont amenée à vouloir s'affranchir d'un mode d'encadrement sportif qu'elle jugeait inadapté, exprimant son besoin de plus de liberté et d'autonomie dans la conduite de sa carrière. Une démarche qui, au-delà des considérations sportives, traduit sa volonté de retrouver un environnement dans lequel elle puisse évoluer et s'épanouir.

Le titre " L'Ombre de l'or" prend ainsi tout son sens. Il renvoie à la réalité qui se cache derrière les images de podiums, les médailles et les célébrations, en mettant en lumière les épreuves personnelles et les moments difficiles qui accompagnent parfois les plus grandes réussites sportives.

Sans se limiter à la narration d'une consécration olympique historique pour la gymnastique algérienne et africaine, cet ouvrage se présente comme le témoignage d'une jeune championne sur son parcours, ses choix et sa quête d'émancipation. Il apporte également un éclairage sur les exigences de la haute performance et sur la nécessité de placer l'athlète, son équilibre et son épanouissement au coeur du projet sportif.

A travers cette démarche, Kaylia Nemour livre une autre lecture de son ascension, rappelant que derrière chaque médaille se trouve un parcours humain, avec ses sacrifices, ses obstacles et sa volonté de poursuivre ses rêves.