Il est des dates qui ne se commémorent pas, elles se transmettent. Le 6 novembre 1975 appartient à cette catégorie rare. Ce jour-là, 350.000 Marocains, venus de toutes les provinces du Royaume, franchissaient à Tarfaya une frontière tracée par d'autres, sans fusil ni rancune, le Coran dans une main et le drapeau dans l'autre. Cinquante et un ans plus tard, le monde n'a toujours pas trouvé meilleure démonstration de ce qu'un peuple peut accomplir lorsqu'il marche d'un même pas.

Il faut se souvenir du contexte pour mesurer l'audace. L'Espagne franquiste s'accroche à son dernier lambeau d'empire africain, le Caudillo agonise à Madrid, et les chancelleries regardent ailleurs. Le 16 octobre 1975, la Cour internationale de justice rend son avis consultatif : le Sahara n'a jamais été une terre sans maître, et des liens juridiques d'allégeance unissaient les Sultans du Maroc aux tribus sahraouies. Le soir même, SM le Roi Hassan II prend la parole. Là où d'autres auraient rangé l'avis dans un tiroir en attendant des jours meilleurs, le Souverain en fait un ordre de marche. L'annonce stupéfie : non pas une armée, mais un peuple ; non pas une conquête, mais des retrouvailles.

Six semaines de secret absolu

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce que l'on sait moins, c'est que cette audace avait été longuement mûrie dans le secret. Environ six semaines avant le discours, SM le Roi Hassan II avait fait prêter serment à un cercle restreint de hauts commis de l'État, chacun investi d'une mission précise. Hors de ce premier cercle, seuls les gouverneurs furent mis dans la confidence, car chaque province devait encadrer ses propres volontaires avec tout son appareil : autorités, caïds, gendarmerie, forces auxiliaires, police, unités des FAR, médecins et représentants des ministères, sans oublier vivres, cars, camions, tentes, couvertures et médicaments.

Des agents auxiliaires furent formés en un temps record à l'encadrement et au civisme, sans rien savoir de ce qui se tramait. Ils découvrirent l'opération le 16 octobre, en même temps que le reste du pays. La consigne Royale tenait en une phrase : les marcheurs ne devaient manquer de rien.

Le génie de l'opération tient dans son paradoxe. SM le Roi Hassan II, fin connaisseur des rapports de force, savait qu'une offensive militaire aurait offert à Madrid le rôle commode de la victime et au monde un prétexte pour condamner. Une foule désarmée, en revanche, ne laisse à l'adversaire que deux options : tirer sur des civils qui récitent des versets, ou négocier. Le choix était fait d'avance. En somme, le Souverain avait inventé la dissuasion par la paume ouverte, une arme que les académies militaires n'enseignent toujours pas, sans doute parce qu'elle ne nécessite aucun budget d'armement.

Une moisson de 350.000 marcheurs

Le chiffre de 350.000 lui-même n'avait rien d'arbitraire. SM le Roi Hassan II l'avait aligné sur le nombre de naissances annuelles au Maroc, comme une moisson qu'il se permettait d'offrir à la patrie pour lui rendre une terre jamais oubliée. Ils furent quelque 700.000 à s'inscrire, et 350.000 à être retenus, dont 30.000 femmes. Paysans du Souss, artisans de Fès, fonctionnaires de Rabat et étudiants de Casablanca se retrouvèrent côte à côte dans les mêmes convois, et c'est peut-être là le premier miracle de la Marche: avant de réunir le Sahara au Royaume, elle a réuni les Marocains entre eux.

Le pays tout entier se mit alors en mouvement. Marrakech devint, le temps de l'épopée, la capitale provisoire du Royaume et son point de départ. Pendant douze jours, dix trains quotidiens y acheminèrent les volontaires, que des camions conduisirent ensuite vers Agadir, premier camp de transit, puis vers les bivouacs de Tan-Tan et de Tarfaya, devenue pour l'occasion le plus grand campement du monde. Le tout dans un pays qui ne disposait alors ni d'autoroutes ni de logistique moderne. Des délégations de pays frères, Arabie Saoudite, Jordanie, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman, Soudan, Gabon et Sénégal vinrent marcher aux côtés des Marocains.

Puis vient le jour J. A 7 heures du matin, SM le Roi Hassan II donne le signal depuis le PC de la Gendarmerie Royale à Agadir, par une formule adressée à son Premier ministre Ahmed Osman : «Par Dieu qui la meut et qui l'arrête, Osman en avant». Le cortège s'ébranle de Tarfaya, franchit la ligne, avance dans le sable en direction de Tah et s'arrête face aux positions espagnoles.

Le monde retient son souffle. Le 9 novembre, le Souverain, ayant obtenu ce qu'il cherchait, ordonne le retour. La retenue après l'élan : là encore, la leçon est magistrale. Une semaine plus tard, le 14 novembre, les accords de Madrid scellent le départ de l'Espagne. Trois jours de marche avaient obtenu ce que des décennies de pétitions onusiennes n'avaient pas arraché. Lors de son premier voyage dans les provinces récupérées, le Souverain fera d'ailleurs halte à Tah pour y prier longuement.

De Tarfaya à la fin de la MINURSO

Le reste de l'histoire, on le connaît. Le polisario et son parrain algérien ont préféré l'impasse au réalisme, et le dossier s'est enlisé pendant des décennies dans les couloirs de New York, au rythme lent des résolutions renouvelées chaque automne comme on renouvelle un abonnement qu'on n'utilise plus. Puis le vent a tourné.

L'initiative d'autonomie, présentée par le Maroc en 2007, s'est imposée comme la seule base sérieuse de règlement, et la résolution 2797 du Conseil de sécurité l'a consacrée en 2025. Ironie de l'histoire, cette 51e commémoration est la première à se tenir après la fin de la MINURSO, qui a cessé ses opérations le 1er novembre. La mission née pour organiser un référendum s'éteint sans l'avoir organisé, et le Maroc, lui, n'a jamais quitté le Sahara.

Il serait toutefois réducteur de ne voir dans la Marche Verte qu'un épisode diplomatique. Elle est devenue une matrice. Sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les provinces du Sud se sont transformées en chantier à ciel ouvert : routes, ports, universités, énergies renouvelables, avec Dakhla et Laâyoune désormais tournées vers l'Afrique atlantique. La marche de 1975 se poursuit sous une autre forme, celle du développement, et ses marcheurs portent aujourd'hui des casques de chantier en guise de Coran et des drapeaux.

Cinquante et un ans après, la leçon demeure intacte. Une nation ne se mesure pas au nombre de ses canons, mais à la force de son consensus. Le 6 novembre 1975, le Maroc a montré au monde qu'il pouvait avancer uni, pacifique et déterminé. Le reste, comme on dit, n'était qu'une question de temps. Et le temps, au Sahara, a fini par donner raison aux marcheurs.