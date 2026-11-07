Maroc: Le parcours de l'art plastique marocain et son interaction avec les mutations socioculturelles en débat à Marrakech

Le parcours de l'art plastique marocain durant six décennies et son interaction avec les mutations sociales et culturelles qu'a connues le Maroc ont été au centre d'une rencontre organisée, jeudi à Marrakech, avec la participation de chercheurs, de critiques d'art et d'artistes plasticiens.

Cette rencontre intellectuelle, initiée par le Syndicat marocain des artistes peintres professionnels, en partenariat avec la Bibliothèque universitaire numérique relevant de l'Université Cadi Ayyad (UCA), s'inscrit dans le cadre des activités de l'exposition nationale « 60 ans d'art plastique au Maroc », organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, les 6 et 7 novembre courant dans la Cité Ocre.

Ainsi, les intervenants ont revisité l'expérience plastique marocaine au cours de ces six décennies, en mettant en lumière les principales mutations esthétiques et intellectuelles qui l'ont marquée.

Ils ont également débattu de son rapport à l'évolution de la société et de la culture, ainsi que des questions liées à la modernité et à la contemporanéité, à l'évolution de la conception de l'oeuvre d'art et aux différents modes de production du sens.

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Dans ce contexte, le critique d'art Mohamed Chouika a abordé l'influence du cinéma sur l'évolution de l'art plastique marocain, mettant en évidence les convergences entre l'expression par l'image dans les deux domaines.

Il a notamment souligné l'appropriation par les artistes plasticiens de certaines techniques cinématographiques, telles que le mouvement de l'image, la composition des scènes et l'éclairage, permettant ainsi de diversifier les modes d'expression et de proposer différentes représentations du réel.

De son côté, le chercheur Abdeslam Kabbas s'est penché sur les mutations qu'a connues la notion d'art au cours des dernières décennies, relevant que la création artistique ne se limite plus à la toile et aux formes traditionnelles de peinture, mais s'étend désormais à des expériences et à des modes d'expression multiples, traduisant l'évolution du regard de l'artiste sur la création et sur son rapport au public.

Pour sa part, le professeur de philosophie à l'UCA, Hassan El Wafa, a mis en avant le rôle de l'art dans l'établissement de passerelles de communication entre l'artiste et le récepteur, expliquant que l'oeuvre artistique se prête à des lectures multiples, variant selon les expériences et les référentiels culturels de chacun, tout en ouvrant la voie à l'échange d'idées et au débat autour des questions de société et de l'être humain.

Dans une déclaration à la MAP, le président du Syndicat marocain des artistes peintres professionnels, Mohamed Mansouri Idrissi, a indiqué que cette rencontre vise à ouvrir un débat réflexif et critique sur le parcours du mouvement plastique marocain et à anticiper les interrogations et les défis que les mutations contemporaines posent aux artistes.

Elle ambitionne également de mettre en lumière le rôle des chercheurs et des critiques dans la présentation des écoles et des courants artistiques et l'enrichissement du débat autour de ces expressions, a-t-il ajouté.

Dans une déclaration similaire, le directeur de la Bibliothèque universitaire numérique relevant de l'UCA, Mustapha Laarissa, a affirmé que l'accueil de cette rencontre par la bibliothèque témoigne de l'intérêt accordé par l'université aux arts et à la création, en tant que composantes essentielles de la formation universitaire.

Il a, à cet égard, souligné l'engagement de l'université à assurer un équilibre entre la formation scientifique et le développement des dimensions culturelles et artistiques chez les étudiants.

L'UCA accueille près de 160 clubs culturels et artistiques actifs dans différents domaines, notamment le théâtre, la musique, la poésie, le chant et d'autres disciplines artistiques, a-t-il rappelé, notant que la vie artistique et culturelle constitue une dimension fondamentale dans la formation de l'étudiant, l'épanouissement de sa personnalité et le renforcement de ses capacités d'expression et de création.

À noter que l'exposition nationale « 60 ans d'art plastique au Maroc » réunit plus de 160 artistes, hommes et femmes, issus de différentes générations, à travers des oeuvres reflétant aussi bien les expériences des pionniers et des artistes confirmés que les créations de la jeune génération.